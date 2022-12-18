https://sputnikarabic.ae/20221218/سفير-أفريقيا-الوسطى-لدى-موسكو-فرنسا-تحاول-الدفاع-عن-نفسها-في-الحادثة-الإرهابية--1071312130.html
سفير أفريقيا الوسطى لدى موسكو: فرنسا تحاول الدفاع عن نفسها في الحادثة الإرهابية
سفير أفريقيا الوسطى لدى موسكو: فرنسا تحاول الدفاع عن نفسها في الحادثة الإرهابية
أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى موسكو، ليون دودونو بوناغازا، أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا تحاول الدفاع عن نفسها من خلال اعتبار التفجير في... 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T05:28+0000
2022-12-18T05:28+0000
2022-12-18T05:28+0000
روسيا
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قال ليون دودونو بوناغازا لوكالة "سبوتنيك": "ما حدث بالأمس مروع، حقيقة أن كولونا تقول أن هذه دعاية روسية إنها (كولونا) تدافع عن نفسها وتقول إن فرنسا هي الحرية والديمقراطية، لكنهم يدعمون الإرهاب من غيرهم يمكنه فعل ذلك، باستثناء الفرنسيين؟ أعتقد أن ما نشر في الصحف فظيع بشكل عام".وأضاف بوناغازا "الفرنسيون هم الذين كتبوا أن على كل الروس مغادرة أفريقيا. لماذا أبعدوا جنودهم من جمهورية أفريقيا الوسطى؟ لقد طردوا وطردوا والآن يندمون على ذلك دعونا نعيش".وأعلن الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سفير أفريقيا الوسطى لدى موسكو: فرنسا تحاول الدفاع عن نفسها في الحادثة الإرهابية
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أعلن سفير جمهورية أفريقيا الوسطى لدى موسكو، ليون دودونو بوناغازا، أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا تحاول الدفاع عن نفسها من خلال اعتبار التفجير في البيت الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى بأنه "تهديد وعمل دعائي".
قال ليون دودونو بوناغازا لوكالة "سبوتنيك": "ما حدث بالأمس مروع، حقيقة أن كولونا تقول أن هذه دعاية روسية إنها (كولونا) تدافع عن نفسها وتقول إن فرنسا هي الحرية والديمقراطية، لكنهم يدعمون الإرهاب من غيرهم يمكنه فعل ذلك، باستثناء الفرنسيين؟ أعتقد أن ما نشر في الصحف فظيع بشكل عام".
وأضاف بوناغازا "الفرنسيون هم الذين كتبوا أن على كل الروس مغادرة أفريقيا. لماذا أبعدوا جنودهم من جمهورية أفريقيا الوسطى؟ لقد طردوا وطردوا والآن يندمون على ذلك دعونا نعيش".
وأعلن
الملحق الإعلامي بسفارة روسيا في بانغي، عاصمة أفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة، عن نقل مدير البيت الثقافي الروسي دميتري سيتي إلى المستشفى عقب تعرضه لمحاولة اغتيال.
وقال الملحق الإعلامي لوكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة اغتيال ضد مدير البيت الروسي دميتري سيتي صباح اليوم، هو الآن في المستشفى".