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https://sputnikarabic.ae/20221218/غوغل-تطبق-التشفير-التام-بين-الأطراف-على-بريدها-الإلكتروني-جيميل-1071322012.html
‏"غوغل" تطبق "التشفير التام بين الأطراف" على بريدها الإلكتروني "جيميل"
‏"غوغل" تطبق "التشفير التام بين الأطراف" على بريدها الإلكتروني "جيميل"
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن إضافتها ميزة التشفير "من طرف إلى طرف"، إلى نسخة الويب من خدمتها ‏للبريد الإلكتروني "جيميل".‏ 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T11:54+0000
2022-12-18T11:54+0000
شركة غوغل
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وستسمح الميزة الجديدة لمستخدمي "Google Workplace" المسجلين بإرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني مشفرة داخل نطاقهم وخارجه، وفقا لموقع "Mint".وبمجرد تفعيل الميزة سيضمن تشفير "جيميل" من جانب المستخدم أن أي بيانات حساسة يتم تسليمها كجزء من نص البريد الإلكتروني والمرفقات (بما في ذلك الصور المضمنة)، لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم "غوغل".يشار إلى أن "غوغل" فعلت ميز "التشفير التام بين الأطراف" لمستخدمي "غوغل درايف"، و"غوغل دوكس، و"غوغل شيت"، و"غوغل سلايدز"، و"غوغل ميت"، و"غوغل كالندر".ويتوفر الإصدار التجريبي من تشفير خدمة "جيميل" من طرف إلى طرف حاليا لعملاء "Google Workspace Enterprise Plus" و"Education Plus" و"Education Standard".وفي إمكان هؤلاء العملاء التقدم للحصول على الإصدار التجريبي من الميزة حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2023.وتقول شركة "غوغل" إن ميزة "التشفير التام بين الأطراف" على "جيميل" ليست متاحة بعد للمستخدمين، الذين يمتلكون حسابات شخصية في "غوغل".
https://sputnikarabic.ae/20200525/غوغل-تدخل-عصر-التشفير-الكامل-للرسائل-1045528454.html
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شركة غوغل, مجتمع, منوعات
شركة غوغل, مجتمع, منوعات

‏"غوغل" تطبق "التشفير التام بين الأطراف" على بريدها الإلكتروني "جيميل"

11:54 GMT 18.12.2022
© AP Photo / Paul Sakumaغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
غوغل
© AP Photo / Paul Sakuma
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أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن إضافتها ميزة التشفير "من طرف إلى طرف"، إلى نسخة الويب من خدمتها ‏للبريد الإلكتروني "جيميل".‏
وستسمح الميزة الجديدة لمستخدمي "Google Workplace" المسجلين بإرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني مشفرة داخل نطاقهم وخارجه، وفقا لموقع "Mint".
وبمجرد تفعيل الميزة سيضمن تشفير "جيميل" من جانب المستخدم أن أي بيانات حساسة يتم تسليمها كجزء من نص البريد الإلكتروني والمرفقات (بما في ذلك الصور المضمنة)، لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم "غوغل".
شعار شركة غوغل الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2020
"غوغل" تدخل عصر "التشفير الكامل" للرسائل
25 مايو 2020, 21:29 GMT
يشار إلى أن "غوغل" فعلت ميز "التشفير التام بين الأطراف" لمستخدمي "غوغل درايف"، و"غوغل دوكس، و"غوغل شيت"، و"غوغل سلايدز"، و"غوغل ميت"، و"غوغل كالندر".
ويتوفر الإصدار التجريبي من تشفير خدمة "جيميل" من طرف إلى طرف حاليا لعملاء "Google Workspace Enterprise Plus" و"Education Plus" و"Education Standard".
وفي إمكان هؤلاء العملاء التقدم للحصول على الإصدار التجريبي من الميزة حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2023.
وتقول شركة "غوغل" إن ميزة "التشفير التام بين الأطراف" على "جيميل" ليست متاحة بعد للمستخدمين، الذين يمتلكون حسابات شخصية في "غوغل".
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