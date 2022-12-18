https://sputnikarabic.ae/20221218/غوغل-تطبق-التشفير-التام-بين-الأطراف-على-بريدها-الإلكتروني-جيميل-1071322012.html
"غوغل" تطبق "التشفير التام بين الأطراف" على بريدها الإلكتروني "جيميل"
"غوغل" تطبق "التشفير التام بين الأطراف" على بريدها الإلكتروني "جيميل"
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن إضافتها ميزة التشفير "من طرف إلى طرف"، إلى نسخة الويب من خدمتها للبريد الإلكتروني "جيميل". 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T11:54+0000
2022-12-18T11:54+0000
2022-12-18T11:54+0000
شركة غوغل
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103829/45/1038294574_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_f8e9e6173ee30935024dc24333e0dd78.jpg
وستسمح الميزة الجديدة لمستخدمي "Google Workplace" المسجلين بإرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني مشفرة داخل نطاقهم وخارجه، وفقا لموقع "Mint".وبمجرد تفعيل الميزة سيضمن تشفير "جيميل" من جانب المستخدم أن أي بيانات حساسة يتم تسليمها كجزء من نص البريد الإلكتروني والمرفقات (بما في ذلك الصور المضمنة)، لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم "غوغل".يشار إلى أن "غوغل" فعلت ميز "التشفير التام بين الأطراف" لمستخدمي "غوغل درايف"، و"غوغل دوكس، و"غوغل شيت"، و"غوغل سلايدز"، و"غوغل ميت"، و"غوغل كالندر".ويتوفر الإصدار التجريبي من تشفير خدمة "جيميل" من طرف إلى طرف حاليا لعملاء "Google Workspace Enterprise Plus" و"Education Plus" و"Education Standard".وفي إمكان هؤلاء العملاء التقدم للحصول على الإصدار التجريبي من الميزة حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2023.وتقول شركة "غوغل" إن ميزة "التشفير التام بين الأطراف" على "جيميل" ليست متاحة بعد للمستخدمين، الذين يمتلكون حسابات شخصية في "غوغل".
https://sputnikarabic.ae/20200525/غوغل-تدخل-عصر-التشفير-الكامل-للرسائل-1045528454.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103829/45/1038294574_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_20bb251727b55313f0c382dd8ad9e009.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, مجتمع, منوعات
"غوغل" تطبق "التشفير التام بين الأطراف" على بريدها الإلكتروني "جيميل"
تابعنا عبر
أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية عن إضافتها ميزة التشفير "من طرف إلى طرف"، إلى نسخة الويب من خدمتها للبريد الإلكتروني "جيميل".
وستسمح الميزة الجديدة لمستخدمي "Google Workplace" المسجلين بإرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني مشفرة داخل نطاقهم وخارجه، وفقا لموقع
"Mint".
وبمجرد تفعيل الميزة سيضمن تشفير "جيميل" من جانب المستخدم أن أي بيانات حساسة يتم تسليمها كجزء من نص البريد الإلكتروني والمرفقات (بما في ذلك الصور المضمنة)، لا يمكن فك تشفيرها بواسطة خوادم "غوغل".
يشار إلى أن "غوغل" فعلت ميز "التشفير التام بين الأطراف" لمستخدمي "غوغل درايف"، و"غوغل دوكس، و"غوغل شيت"، و"غوغل سلايدز"، و"غوغل ميت"، و"غوغل كالندر".
ويتوفر الإصدار التجريبي من تشفير خدمة "جيميل" من طرف إلى طرف حاليا لعملاء "Google Workspace Enterprise Plus" و"Education Plus" و"Education Standard".
وفي إمكان هؤلاء العملاء التقدم للحصول على الإصدار التجريبي من الميزة حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2023.
وتقول شركة "غوغل" إن ميزة "التشفير التام بين الأطراف" على "جيميل" ليست متاحة بعد للمستخدمين، الذين يمتلكون حسابات شخصية في "غوغل".