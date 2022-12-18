https://sputnikarabic.ae/20221218/مصر-تنجح-في-إجراء-أول-جراحة-لزراعة-الرئة-1071324462.html
مصر تنجح في إجراء أول جراحة لزراعة الرئة
مصر تنجح في إجراء أول جراحة لزراعة الرئة
أجرى الأطباء العملية في مستشفى عين شمس التخصصي بالقاهرة، لشابة في الثلاثين من عمرها تقريبا، كانت تعاني من الفشل التنفسي، حيث نقل إليها فص من رئة أخيها. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
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نفذت الجراحة داخل 3 غرف عمليات وتحت إشراف وتوجيه أطباء من تخصصات عدة، وفي مقدمتهم أطباء أمراض الصدر وجراحة صدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.ووصف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، هذه العملية الفريدة من نوعها في بلاده بأنها "إنجاز كبير للغاية".وقال تاج الدين في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جهودا كبيرة بُذلت خلال الأعوام الماضية من الكوادر الطبية والعلماء المصريين، من أجل بلوغ هذه المرحلة التي تنجح فيها عمليات زراعة الرئة في بلاده.وأوضح أن العديد من التجارب الإكلينيكية جرت قبل العملية، وسافر عدد من الأطباء إلى الخارج للتدريب ومطالعة المستجدات في مجال زراعة الرئة، إلى جانب متابعة الحالات في عيادات متخصصة، نظرا لتعقيد هذه الجراحات.
https://sputnikarabic.ae/20220730/خبراء-سرطان-الرئة-ليس-مقتصرا-على-المدخنين-1065766073.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, مجتمع, علوم
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, مجتمع, علوم
مصر تنجح في إجراء أول جراحة لزراعة الرئة
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أجرى الأطباء العملية في مستشفى عين شمس التخصصي بالقاهرة، لشابة في الثلاثين من عمرها تقريبا، كانت تعاني من الفشل التنفسي، حيث نقل إليها فص من رئة أخيها.
نفذت الجراحة داخل 3 غرف عمليات وتحت إشراف وتوجيه أطباء من تخصصات عدة
، وفي مقدمتهم أطباء أمراض الصدر وجراحة صدر والتخدير والقلب والأوعية الدموية.
ووصف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، هذه العملية الفريدة من نوعها في بلاده بأنها "إنجاز كبير للغاية".
وقال تاج الدين في تصريحات لموقع
"سكاي نيوز عربية"، إن جهودا كبيرة بُذلت خلال الأعوام الماضية من الكوادر الطبية والعلماء المصريين، من أجل بلوغ هذه المرحلة التي تنجح فيها عمليات زراعة الرئة في بلاده.
وأوضح أن العديد من التجارب الإكلينيكية جرت قبل العملية، وسافر عدد من الأطباء إلى الخارج للتدريب ومطالعة المستجدات في مجال زراعة الرئة، إلى جانب متابعة الحالات في عيادات متخصصة، نظرا لتعقيد هذه الجراحات.