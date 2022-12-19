عربي
https://sputnikarabic.ae/20221219/أطباء-يكتشفون-علاجا-محتملا-للزهايمر-عن-طريق-الصدفة-المحضة-1071363870.html
أطباء يكتشفون علاجا محتملا للزهايمر عن طريق الصدفة المحضة
أطباء يكتشفون علاجا محتملا للزهايمر عن طريق الصدفة المحضة
نجح باحثون في مستشفى ألماني، في تحديد منطقة بالدماغ يمكنها الاستجابة للتحفيز الكهربائي في علاج المصابين بمرض الزهايمر، فيما قد يكون اكتشافا طبيا ثوريا، والذي... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T14:38+0000
2022-12-19T14:38+0000
علوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103752/45/1037524536_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c664d1aa9617b092c524ed4101a6346e.jpg
التحفيز الكهربائي هو طريقة معروفة في علاج اضطرابات الحركة العصبية والاضطرابات النفسية (مثل الوسواس القهري)، وتسمى بـ"التحفيز العميق للدماغ".في هذه الآلية، يوصل الأطباء رأس المريض بأقطاب كهربائية دقيقة، ومن ثم يصيبون مناطق محددة في الدماغ بنبضات كهربائية ضعيفة وقصيرة.الأقطاب الكهربائية المزروعة في الدماغ تكون على اتصال بجهاز تنظيم في الصدر، ومن خلال أسلاك تمر تحت الجلد، ويمكن ضبط التيار والتردد. سجلت هذه الطريقة نجاحا كبيرا في علاج مرضى باركنسون.الأطباء الألمانيون في مستشفى شاريته الجامعي في العاصمة برلين، قالوا إن اكتشافهم المتعلق بالتعامل مع الزهايمر بدأ خلال علاج مريض سمنة، حيث أدى التحفيز العميق معه إلى استرجاع ذكريات الماضي، بما في ذلك ذكريات مفاجئة من الطفولة والمراهقة.وفقا لدراستهم التي نشرت في مجلة "ناتشر كوميونيكشنز"، كان من المعقول للأطباء أن يفترضوا أن منطقة الدماغ المحفزة، والتي تقع في منطقة ما يسمى فورنيكس (قبو الدماغ)، يمكن أن تكون مناسبة أيضا لعلاج مرض الزهايمر.منطقة فورنيكس هي نسيج من الألياف العصبية تقع في الجهاز الحوفي في نصفي الدماغ، وتلعب دورا في تحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى أخرى طويلة المدى، وبالتالي حدوث عمليات التعلم.يحتاج الأمر من الأطباء والباحثون إجراء المزيد من الدراسات السريرية قبل الموافقة على استخدام طريقة "التحفيز العميق للدماغ" في علاج الزهايمر، لكنهم يرونها طريقة "واعدة" لتخفيف المرض عن عشرات الملايين من المصابين.
https://sputnikarabic.ae/20221112/دراسة-قلة-ساعات-النوم-تزيد-من-مخاطر-الإصابة-بمرض-ألزهايمر-1070087441.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103752/45/1037524536_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_4f510052cb67ca6b45dc515982a1d891.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, مجتمع
علوم, مجتمع

أطباء يكتشفون علاجا محتملا للزهايمر عن طريق الصدفة المحضة

14:38 GMT 19.12.2022
CC0 / pixabay / مرض الزهايمر لرجل مسن
مرض الزهايمر لرجل مسن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
CC0 / pixabay /
تابعنا عبرTelegram
نجح باحثون في مستشفى ألماني، في تحديد منطقة بالدماغ يمكنها الاستجابة للتحفيز الكهربائي في علاج المصابين بمرض الزهايمر، فيما قد يكون اكتشافا طبيا ثوريا، والذي توصلوا إليه عن طريق الصدفة المحضة.
التحفيز الكهربائي هو طريقة معروفة في علاج اضطرابات الحركة العصبية والاضطرابات النفسية (مثل الوسواس القهري)، وتسمى بـ"التحفيز العميق للدماغ".
في هذه الآلية، يوصل الأطباء رأس المريض بأقطاب كهربائية دقيقة، ومن ثم يصيبون مناطق محددة في الدماغ بنبضات كهربائية ضعيفة وقصيرة.
مريض بمرض ألزهايمر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
دراسة: قلة ساعات النوم تزيد من مخاطر الإصابة بمرض "ألزهايمر"
12 نوفمبر, 12:28 GMT
الأقطاب الكهربائية المزروعة في الدماغ تكون على اتصال بجهاز تنظيم في الصدر، ومن خلال أسلاك تمر تحت الجلد، ويمكن ضبط التيار والتردد. سجلت هذه الطريقة نجاحا كبيرا في علاج مرضى باركنسون.
الأطباء الألمانيون في مستشفى شاريته الجامعي في العاصمة برلين، قالوا إن اكتشافهم المتعلق بالتعامل مع الزهايمر بدأ خلال علاج مريض سمنة، حيث أدى التحفيز العميق معه إلى استرجاع ذكريات الماضي، بما في ذلك ذكريات مفاجئة من الطفولة والمراهقة.
وفقا لدراستهم التي نشرت في مجلة "ناتشر كوميونيكشنز"، كان من المعقول للأطباء أن يفترضوا أن منطقة الدماغ المحفزة، والتي تقع في منطقة ما يسمى فورنيكس (قبو الدماغ)، يمكن أن تكون مناسبة أيضا لعلاج مرض الزهايمر.
منطقة فورنيكس هي نسيج من الألياف العصبية تقع في الجهاز الحوفي في نصفي الدماغ، وتلعب دورا في تحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى أخرى طويلة المدى، وبالتالي حدوث عمليات التعلم.
يحتاج الأمر من الأطباء والباحثون إجراء المزيد من الدراسات السريرية قبل الموافقة على استخدام طريقة "التحفيز العميق للدماغ" في علاج الزهايمر، لكنهم يرونها طريقة "واعدة" لتخفيف المرض عن عشرات الملايين من المصابين.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала