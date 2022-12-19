https://sputnikarabic.ae/20221219/إيطاليا-تعلن-عن-مؤتمر-حول-البلقان-في-يناير-وتؤكد-لا-ننوي-مغادرتها-حتى-لا-نتركها-لغير-الأوروبيين-1071366803.html

إيطاليا تعلن عن مؤتمر حول البلقان في يناير وتؤكد: لا ننوي مغادرتها حتى لا نتركها لغير الأوروبيين

إيطاليا تعلن عن مؤتمر حول البلقان في يناير وتؤكد: لا ننوي مغادرتها حتى لا نتركها لغير الأوروبيين

أعلنت إيطاليا عن تنظيم مؤتمر حول البلقان، في الـ24 من يناير/ كانون الأول المقبل، بمدينة تيرست الإيطالية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T15:08+0000

2022-12-19T15:08+0000

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ووفقا لتصريحاته خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، نشرته وزارة الخارجية الإيطالية عبر موقعها على الإنترنت، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن مؤتمرًا حول البلقان يهدف إلى إيجاد حلول لتفاقم الوضع في كوسوفو، سيعقد في الـ24 من يناير في مدينة تريست الإيطالية.وقال تاجاني: "في 24 يناير/ كانون الثاني، ننظم مؤتمرًا إيطاليًا حول البلقان في ترييستي، وستتبعه في الأشهر المقبلة منتديات أعمال مختلفة، بدءًا من بلغراد وبريشتينا".ولفت الوزير الإيطالي إلى أن بلاده تولي "اهتمامًا وثيقًا للوجود السياسي والاقتصادي لبلدنا في هذه المنطقة، نريد تحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي".وأكد تاجاني أن روما تعتزم لعب دور أكثر نشاطا في البلقان سياسيا واقتصاديا، قائلا: "إن وجود جيشنا في البلقان وفي العالم ليس مجرد دليل، إنه علامة مهمة على سياستنا الخارجية واستراتيجيتنا الاقتصادية".وطالب وزير الخارجية الإيطالي بـأن تعمل كل الجهود على زيادة تدويل الشركات الإيطالية وتهيئة الظروف التي تمكنهم من العمل بنجاح والمساهمة في تنمية هذه الدول.وبعد هذه الزيارة، صرح تاجاني مرارًا وتكرارًا أن إيطاليا ستلعب دورًا بارزًا في تخفيف التوترات بين صربيا وكوسوفو، وكذلك في البلقان ككل.طالع أيضا: الاتحاد الأوروبي يرغب في ضم كوسوفو ودول غرب البلقان إلى التكتل بعضوية كاملة

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