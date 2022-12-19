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https://sputnikarabic.ae/20221219/اتفاق-مصر-مع-صندوق-النقد-لتجاوز-أزمة-التمويل-الخارجي-1071347102.html
اتفاق مصر مع صندوق النقد لتجاوز أزمة التمويل الخارجي
اتفاق مصر مع صندوق النقد لتجاوز أزمة التمويل الخارجي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على برنامج دعم يضمن تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

اتفاق مصر مع صندوق النقد لتجاوز أزمة التمويل الخارجي

09:01 GMT 19.12.2022
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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على برنامج دعم يضمن تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
اتفاق مصر مع صندوق النقد لتجاوز أزمة التمويل الخارجي - سبوتنيك عربي
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