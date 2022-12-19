https://sputnikarabic.ae/20221219/اتفاق-مصر-مع-صندوق-النقد-لتجاوز-أزمة-التمويل-الخارجي-1071347102.html
اتفاق مصر مع صندوق النقد لتجاوز أزمة التمويل الخارجي
اتفاق مصر مع صندوق النقد لتجاوز أزمة التمويل الخارجي
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على برنامج دعم يضمن تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T09:01+0000
2022-12-19T09:01+0000
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اتفاق مصر مع صندوق النقد لتجاوز أزمة التمويل الخارجي
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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بشكل نهائي على برنامج دعم يضمن تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.