https://sputnikarabic.ae/20221219/الأرجنتين-تحتفل-بعد-فوز-المنتخب-الوطني-في-مونديال-قطر-2022-1071342080.html

الأرجنتين تحتفل بعد فوز المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022

الأرجنتين تحتفل بعد فوز المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022

توجت الأرجنتين، يوم أمس الأحد، للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

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وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.اقرأ أيضا - ميسي يعلن أنه لن يعتزل اللعب دوليا مع الأرجنتين بعد فوزه بكأس العالم لأول مرة في تاريخه

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