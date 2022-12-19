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https://sputnikarabic.ae/20221219/الأرجنتين-تحتفل-بعد-فوز-المنتخب-الوطني-في-مونديال-قطر-2022-1071342080.html
الأرجنتين تحتفل بعد فوز المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022
الأرجنتين تحتفل بعد فوز المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022
توجت الأرجنتين، يوم أمس الأحد، للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T08:40+0000
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وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.اقرأ أيضا - ميسي يعلن أنه لن يعتزل اللعب دوليا مع الأرجنتين بعد فوزه بكأس العالم لأول مرة في تاريخه
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фото, صور

الأرجنتين تحتفل بعد فوز المنتخب الوطني في مونديال قطر 2022

08:40 GMT 19.12.2022
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توجت الأرجنتين، يوم أمس الأحد، للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.
وانتهت المباراة التي امتدت على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، إلى ما بعد الدقيقة 120، بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي وصفت بأنها الأجمل في كأس العالم.
وأصبح في رصيد المنتخب الأرجنتيني 3 ألقاب بكأس العالم، بعد نسختي 1978 و1986، فيما يبقى منتخب فرنسا، بلقبين، حصدهما في 1998 و2018.
اقرأ أيضا - ميسي يعلن أنه لن يعتزل اللعب دوليا مع الأرجنتين بعد فوزه بكأس العالم لأول مرة في تاريخه
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 18 ديسمبر 2022

لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 18 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Grigory Sysoev
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لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 18 ديسمبر 2022

© AP Photo / Matilde Campodonicoيحتفل مشجعو كرة القدم الأرجنتينية بفوز فريقهم في كأس العالم على فرنسا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 18 ديسمبر 2022.
يحتفل مشجعو كرة القدم الأرجنتينية بفوز فريقهم في كأس العالم على فرنسا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Matilde Campodonico
يحتفل مشجعو كرة القدم الأرجنتينية بفوز فريقهم في كأس العالم على فرنسا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 18 ديسمبر 2022.
© AP Photo / Rodrigo Abd

يحتفل مشجعو كرة القدم الأرجنتينية بفوز الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، في بوينس آيرس، الأرجنتين، 18 ديسمبر 2022.

يحتفل مشجعو كرة القدم الأرجنتينية بفوز الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، في بوينس آيرس، الأرجنتين، 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
3/9
© AP Photo / Rodrigo Abd

يحتفل مشجعو كرة القدم الأرجنتينية بفوز الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، في بوينس آيرس، الأرجنتين، 18 ديسمبر 2022.

© AFP 2022 / Emiliano Lasalvia في هذا المشهد الجوي، يحتفل مشجعو الأرجنتين بالفوز بكأس العالم قطر 2022 على فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، 18 ديسمبر 2022.
في هذا المشهد الجوي، يحتفل مشجعو الأرجنتين بالفوز بكأس العالم قطر 2022 على فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2022 / Emiliano Lasalvia
في هذا المشهد الجوي، يحتفل مشجعو الأرجنتين بالفوز بكأس العالم قطر 2022 على فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، 18 ديسمبر 2022.
© AFP 2022 / Nicolas Garcia مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا في 9 شارع خوليو في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا في 9 شارع خوليو في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2022 / Nicolas Garcia
مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا في 9 شارع خوليو في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
© AFP 2022 / Tomas Cuesta في هذا المشهد الجوي، يحتفل مشجعو الأرجنتين بالفوز بكأس العالم قطر 2022 على فرنسا في المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
في هذا المشهد الجوي، يحتفل مشجعو الأرجنتين بالفوز بكأس العالم قطر 2022 على فرنسا في المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2022 / Tomas Cuesta
في هذا المشهد الجوي، يحتفل مشجعو الأرجنتين بالفوز بكأس العالم قطر 2022 على فرنسا في المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
© AFP 2022 / Tomas Cuesta مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2022 / Tomas Cuesta
مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
© AFP 2022 / Tomas Cuestaمشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2022 / Tomas Cuesta
مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا أمام المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
© AFP 2022 / Tomas Cuesta مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا في المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا في المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2022 / Tomas Cuesta
مشجعو الأرجنتين يحتفلون بفوزهم بكأس العالم قطر 2022 ضد فرنسا في المسلة في بوينس آيرس، في 18 ديسمبر 2022.
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