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https://sputnikarabic.ae/20221219/الشرطة-الكندية-تعلن-مقتل-5-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-في-تورنتو--1071341610.html
الشرطة الكندية تعلن مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق نار في تورنتو
الشرطة الكندية تعلن مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق نار في تورنتو
أعلنت الشرطة الكندية مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر يوم الأحد في إطلاق نار في ضواحي مدينة تورنتو. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T06:39+0000
2022-12-19T06:39+0000
الشرطة الكندية
جريمة قتل
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وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماكسوين للصحفيين إن المشتبه به في إطلاق النار قتل هو الآخر في تبادل لإطلاق النار مع قوة إنفاذ القانون.وأشار المسؤول الأمني إلى أن إطلاق النار حدث في مبنى سكني، بحسب وكالة "فرانس برس".ويأتي الحادث بعد نحو شهرين من مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار مماثل بالمدينة نفسها.وذكرت شرطة تورنتو في أكتوبر/ تشرين أول الماضي في تغريدة على تويتر: "عثر ضباط الشرطة على 3 رجال مصابين بأعيرة نارية تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة وبين المهددة للحياة".وفي تغريدة متابعة لحادث إطلاق النار، كتبت الشرطة أن "الضباط أكدوا أن رجلا توفي متأثرا بجراحه، وتم إعلان وفاته".وعثرت الشرطة على عدة أغلفة للقذائف في موقع الحادث، بينما تجرى تحقيقات في الحادث.
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الشرطة الكندية, جريمة قتل
الشرطة الكندية, جريمة قتل

الشرطة الكندية تعلن مقتل 5 أشخاص إثر إطلاق نار في تورنتو

06:39 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnonالشرطة الكندية
الشرطة الكندية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / Don MacKinnon
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أعلنت الشرطة الكندية مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر يوم الأحد في إطلاق نار في ضواحي مدينة تورنتو.
وقال قائد الشرطة المحلية جيم ماكسوين للصحفيين إن المشتبه به في إطلاق النار قتل هو الآخر في تبادل لإطلاق النار مع قوة إنفاذ القانون.
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وأشار المسؤول الأمني إلى أن إطلاق النار حدث في مبنى سكني، بحسب وكالة "فرانس برس".
ويأتي الحادث بعد نحو شهرين من مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث إطلاق نار مماثل بالمدينة نفسها.
وذكرت شرطة تورنتو في أكتوبر/ تشرين أول الماضي في تغريدة على تويتر: "عثر ضباط الشرطة على 3 رجال مصابين بأعيرة نارية تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة وبين المهددة للحياة".
وفي تغريدة متابعة لحادث إطلاق النار، كتبت الشرطة أن "الضباط أكدوا أن رجلا توفي متأثرا بجراحه، وتم إعلان وفاته".
وعثرت الشرطة على عدة أغلفة للقذائف في موقع الحادث، بينما تجرى تحقيقات في الحادث.
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