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https://sputnikarabic.ae/20221219/الولايات-المتحدة-تعتزم-تقديم-38-مليار-دولار-إضافية-لمساعدة-أوكرانيا-1071379481.html
الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا
الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، التقى بوزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكوا، في بروكسل، وخلال اللقاء أعلن أن... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T23:16+0000
2022-12-19T23:16+0000
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سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "أدييمو هنأ الوزيرة موسكوا على موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على روسيا مؤكدا عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات، بما في ذلك 38 مليار دولار إضافية في المساعدة الأوكرانية التي طلبها الرئيس بايدن من الكونغرس".وفي وقت سابق، أعربت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، أمس الاثنين، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، كجزء من آلية تصحيح السوق؛ وذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي.وقبيل الاجتماع الوزاري، قالت سيمسون للصحفيين: "أعتقد أنه يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق؛ لكن هذا سيتطلب من الجميع التحلي بروح التوصل لحل وسط".وكانت المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة اقترحت، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، آلية مؤقتة، للحد من القفزات الشديدة في أسعار "الوقود الأزرق"، كإجراء آخر للحد من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؛ لكن وزراء الطاقة لم يتفقوا حينها على مستوى سقف السعر.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا

23:16 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / PAUL J. RICHARDS
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن نائب وزير الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، التقى بوزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكوا، في بروكسل، وخلال اللقاء أعلن أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم 38 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا.
سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "أدييمو هنأ الوزيرة موسكوا على موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على روسيا مؤكدا عزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات، بما في ذلك 38 مليار دولار إضافية في المساعدة الأوكرانية التي طلبها الرئيس بايدن من الكونغرس".
وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فقد "شكر أديمو الوزيرة موسكوا على قيادة بولندا داخل الناتو وتحالف الدول الأوسع الذي فرض عقوبات على روسيا، كما ناقش المسؤولان تطبيق سقف سعر 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي".
وفي وقت سابق، أعربت مفوضة الطاقة الأوروبية، كادري سيمسون، أمس الاثنين، عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز، كجزء من آلية تصحيح السوق؛ وذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
وقبيل الاجتماع الوزاري، قالت سيمسون للصحفيين: "أعتقد أنه يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق؛ لكن هذا سيتطلب من الجميع التحلي بروح التوصل لحل وسط".
وكانت المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة اقترحت، في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، آلية مؤقتة، للحد من القفزات الشديدة في أسعار "الوقود الأزرق"، كإجراء آخر للحد من أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي؛ لكن وزراء الطاقة لم يتفقوا حينها على مستوى سقف السعر.
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