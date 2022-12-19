عربي
https://sputnikarabic.ae/20221219/تونس-575-مفقودا-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-1071359911.html
تونس... 575 مفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية
تونس... 575 مفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن 575 ضحية ومفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:58+0000
2022-12-19T12:58+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101328/83/1013288387_0:227:2837:1822_1920x0_80_0_0_2178d5adbce8ac39ba7015e661c0fc41.jpg
وأشار المنتدى إلى أن حالات اختفاء قوارب المهاجرين أصبحت متعددة بالقرب من سواحل تونس. ويحاول المهاجرون من تونس الوصول إلى شواطئ إيطاليا، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.وأكد المنتدى أن هناك تصرفات عنيفة من قبل الحرس البحري التونسي، في أثناء عمليات الاعتراض في البحر لهذه القوارب، وهو ما "أودى بحياة عشرات الأشخاص". وبحسب رواية ناجين من الغرق الشهر الماضي، صدم الحرس الوطني البحري في تونس قارب مهاجرين، وأدى إلى وفاة 3 أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث. وكانت إيطاليا قد خصصت 47 مليون يورو لتونس من أجل مراقبة الحدود وتدفقات الهجرة، بين عامي 2011 و 2022، وهو ما أدى إلى قيام تونس باعتراض ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر.
https://sputnikarabic.ae/20221031/تونس-تعلن-إحباط-6-عمليات-هجرة-غير-شرعية-1069674210.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101328/83/1013288387_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_96f916732a8885fd5a7adbd51833e4df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

تونس... 575 مفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية

12:58 GMT 19.12.2022
© Sputnik . ألكسندر فالف / الانتقال إلى بنك الصورعلم تونس
علم تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . ألكسندر فالف
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن 575 ضحية ومفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشار المنتدى إلى أن حالات اختفاء قوارب المهاجرين أصبحت متعددة بالقرب من سواحل تونس. ويحاول المهاجرون من تونس الوصول إلى شواطئ إيطاليا، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.
وأكد المنتدى أن هناك تصرفات عنيفة من قبل الحرس البحري التونسي، في أثناء عمليات الاعتراض في البحر لهذه القوارب، وهو ما "أودى بحياة عشرات الأشخاص".
صورة بعنوان الوجهة النهائية، للمصور سامر الدومي من فرنسا، الفائز بالمركز الأول في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
تونس تعلن إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية
31 أكتوبر, 13:24 GMT
وبحسب رواية ناجين من الغرق الشهر الماضي، صدم الحرس الوطني البحري في تونس قارب مهاجرين، وأدى إلى وفاة 3 أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث.
وكانت إيطاليا قد خصصت 47 مليون يورو لتونس من أجل مراقبة الحدود وتدفقات الهجرة، بين عامي 2011 و 2022، وهو ما أدى إلى قيام تونس باعتراض ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала