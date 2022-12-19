https://sputnikarabic.ae/20221219/تونس-575-مفقودا-بسبب-الهجرة-غير-الشرعية-1071359911.html
تونس... 575 مفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية
تونس... 575 مفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن 575 ضحية ومفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:58+0000
2022-12-19T12:58+0000
2022-12-19T12:58+0000
أخبار تونس اليوم
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وأشار المنتدى إلى أن حالات اختفاء قوارب المهاجرين أصبحت متعددة بالقرب من سواحل تونس. ويحاول المهاجرون من تونس الوصول إلى شواطئ إيطاليا، حسب موقع إذاعة نسمة التونسية.وأكد المنتدى أن هناك تصرفات عنيفة من قبل الحرس البحري التونسي، في أثناء عمليات الاعتراض في البحر لهذه القوارب، وهو ما "أودى بحياة عشرات الأشخاص". وبحسب رواية ناجين من الغرق الشهر الماضي، صدم الحرس الوطني البحري في تونس قارب مهاجرين، وأدى إلى وفاة 3 أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث. وكانت إيطاليا قد خصصت 47 مليون يورو لتونس من أجل مراقبة الحدود وتدفقات الهجرة، بين عامي 2011 و 2022، وهو ما أدى إلى قيام تونس باعتراض ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر.
https://sputnikarabic.ae/20221031/تونس-تعلن-إحباط-6-عمليات-هجرة-غير-شرعية-1069674210.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس... 575 مفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية
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قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن 575 ضحية ومفقودا بسبب الهجرة غير الشرعية منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأشار المنتدى إلى أن حالات اختفاء قوارب المهاجرين أصبحت متعددة بالقرب من سواحل تونس. ويحاول المهاجرون من تونس الوصول إلى شواطئ إيطاليا، حسب موقع إذاعة
نسمة التونسية.
وأكد المنتدى أن هناك تصرفات عنيفة من قبل الحرس البحري التونسي، في أثناء عمليات الاعتراض في البحر لهذه القوارب، وهو ما "أودى بحياة عشرات الأشخاص".
وبحسب رواية ناجين من الغرق الشهر الماضي، صدم الحرس الوطني البحري في تونس قارب مهاجرين، وأدى إلى وفاة 3 أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث.
وكانت إيطاليا قد خصصت 47 مليون يورو لتونس من أجل مراقبة الحدود وتدفقات الهجرة، بين عامي 2011 و 2022، وهو ما أدى إلى قيام تونس باعتراض ما لا يقل عن 30 ألف مهاجر.