https://sputnikarabic.ae/20221031/تونس-تعلن-إحباط-6-عمليات-هجرة-غير-شرعية-1069674210.html
تونس تعلن إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية
تونس تعلن إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية
أعلنت السلطات التونسية إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 179 مهاجرا. 31.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-31T13:24+0000
2022-10-31T13:24+0000
2022-10-31T13:24+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع "شمس إف إم".وقال البيان إن "وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالوسط والجنوب، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".وأضاف أنه تم "إنقاذ 179 مجتازا من تونس ودول أفريقية أخرى".وأشار الجبابلي إلى أن النيابة العامة أعطت إذنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأشخاص.وتشهد تونس تناميا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة المتواصلة في دول أفريقية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220828/تونس-تعلن-إحباط-7-عمليات-هجرة-غير-شرعية--1066928810.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس تعلن إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية
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أعلنت السلطات التونسية إحباط 6 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 179 مهاجرا.
جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بحسب موقع "شمس إف إم"
.
وقال البيان إن "وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالوسط والجنوب، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين، من إحباط 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة".
وأضاف أنه تم "إنقاذ 179 مجتازا من تونس ودول أفريقية أخرى".
وأشار الجبابلي إلى أن النيابة العامة أعطت إذنا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء الأشخاص.
وتشهد تونس تناميا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية
بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة المتواصلة في دول أفريقية أخرى.