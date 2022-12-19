https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-الأركان-السوداني-يجري-مباحثات-مع-أمين-عام-التحالف-الإسلامي-العسكري-في-الرياض-1071378203.html
رئيس الأركان السوداني يجري مباحثات مع أمين عام التحالف الإسلامي العسكري في الرياض
رئيس الأركان السوداني يجري مباحثات مع أمين عام التحالف الإسلامي العسكري في الرياض
عقد رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مباحثات ثنائية مع أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء طيار ركن محمد بن سعيد... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T21:17+0000
2022-12-19T21:17+0000
2022-12-19T21:17+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
السعودية
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جرى اللقاء بمقر مقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود التحالف في محاربة الإرهاب فكريا وإعلاميا وماليا، إضافة إلى الجانب العسكري، مشددا على أهمية تنسيق جهود الدول الأعضاء بالتحالف.وعقب اللقاء التقى الجانبان ممثلي الدول الأعضاء في التحالف، حيث جرى مناقشة تطورات الأوضاع فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب حول العالم.وأشاد رئيس الأركان السوداني بالدور الذي تقوم به السعودية، التي تمثل دولة مقر للتحالف، بينما أكد الأمين العام أن التحالف يمثل منظومة متكاملة تساهم في تعزيز التعاون بين أعضائه، مشيرا إلى أن السودان، الذي انضم للتحالف منذ إنشائه، يؤدي دورا محوريا في محاربة الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20171127/جدل-حول-البيان--الختامي-التحالف-الإسلامي-العسكري-1027879533.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السعودية
رئيس الأركان السوداني يجري مباحثات مع أمين عام التحالف الإسلامي العسكري في الرياض
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عقد رئيس الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مباحثات ثنائية مع أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء طيار ركن محمد بن سعيد المغيدي.
جرى اللقاء بمقر مقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود التحالف
في محاربة الإرهاب فكريا وإعلاميا وماليا، إضافة إلى الجانب العسكري، مشددا على أهمية تنسيق جهود الدول الأعضاء بالتحالف.
27 نوفمبر 2017, 17:20 GMT
وعقب اللقاء التقى الجانبان ممثلي الدول الأعضاء في التحالف، حيث جرى مناقشة تطورات الأوضاع فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب
حول العالم.
وأشاد رئيس الأركان السوداني بالدور الذي تقوم به السعودية، التي تمثل دولة مقر للتحالف، بينما أكد الأمين العام
أن التحالف يمثل منظومة متكاملة تساهم في تعزيز التعاون بين أعضائه، مشيرا إلى أن السودان، الذي انضم للتحالف منذ إنشائه، يؤدي دورا محوريا في محاربة الإرهاب.