https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-الوزراء-الهولندي-يقدم-اعتذارات-رسمية-باسم-الدولة-عن-ماضي-العبودية-1071369743.html
رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
قدّم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اعتذارا رسمية باسم الدولة الهولندية عما ارتكبته في الماضي من "العبودية"، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:29+0000
2022-12-19T16:29+0000
2022-12-19T16:29+0000
العالم
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وقال روته في خطاب في لاهاي اليوم الاثنين "اليوم، أقدم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية عما قامت به الدولة الهولندية في الماضي"، وفقا لوكالة فرانس برس.يحيي أحفاد العبودية الهولندية في ذلك التاريخ ذكرى مرور 150 عاما على انتهاء العبودية في احتفال سنوي يعرف باسم "كيتي كوتي" (كسر القيود) في سورينام.ساهمت العبودية في تمويل "العصر الذهبي" الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.وقامت البلاد بالاتجار بنحو 600 ألف افريقي خصوصا نحو أمريكا الجنوبية والكاريبي.وفي السنوات الأخيرة، بدأت هولندا النظر في إرث دورها في العبودية وتاريخها الاستعماري والتي بدونه لم تكن المدن الهولندية ومتاحفها الشهيرة لتصبح ما هي عليه اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الأمم-المتحدة-50-مليون-شخص-حول-العالم-يعانون-من-العبودية-الحديثة-1067624651.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
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قدّم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اعتذارا رسمية باسم الدولة الهولندية عما ارتكبته في الماضي من "العبودية"، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية.
وقال روته في خطاب في لاهاي اليوم الاثنين "اليوم، أقدم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية عما قامت به الدولة الهولندية في الماضي"، وفقا لوكالة فرانس برس.
يحيي أحفاد العبودية الهولندية في ذلك التاريخ ذكرى مرور 150 عاما على انتهاء العبودية في احتفال سنوي يعرف باسم "كيتي كوتي" (كسر القيود) في سورينام.
ساهمت العبودية في تمويل "العصر الذهبي" الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
وقامت البلاد بالاتجار بنحو 600 ألف افريقي خصوصا نحو أمريكا الجنوبية والكاريبي.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت هولندا النظر في إرث دورها في العبودية وتاريخها الاستعماري والتي بدونه لم تكن المدن الهولندية ومتاحفها الشهيرة لتصبح ما هي عليه اليوم.