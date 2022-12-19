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https://sputnikarabic.ae/20221219/رئيس-الوزراء-الهولندي-يقدم-اعتذارات-رسمية-باسم-الدولة-عن-ماضي-العبودية-1071369743.html
رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية
قدّم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اعتذارا رسمية باسم الدولة الهولندية عما ارتكبته في الماضي من "العبودية"، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:29+0000
2022-12-19T16:29+0000
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وقال روته في خطاب في لاهاي اليوم الاثنين "اليوم، أقدم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية عما قامت به الدولة الهولندية في الماضي"، وفقا لوكالة فرانس برس.يحيي أحفاد العبودية الهولندية في ذلك التاريخ ذكرى مرور 150 عاما على انتهاء العبودية في احتفال سنوي يعرف باسم "كيتي كوتي" (كسر القيود) في سورينام.ساهمت العبودية في تمويل "العصر الذهبي" الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.وقامت البلاد بالاتجار بنحو 600 ألف افريقي خصوصا نحو أمريكا الجنوبية والكاريبي.وفي السنوات الأخيرة، بدأت هولندا النظر في إرث دورها في العبودية وتاريخها الاستعماري والتي بدونه لم تكن المدن الهولندية ومتاحفها الشهيرة لتصبح ما هي عليه اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الأمم-المتحدة-50-مليون-شخص-حول-العالم-يعانون-من-العبودية-الحديثة-1067624651.html
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العالم

رئيس الوزراء الهولندي يقدم اعتذارات رسمية باسم الدولة عن ماضي العبودية

16:29 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الهولندي مارك روته
رئيس الوزراء الهولندي مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قدّم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اعتذارا رسمية باسم الدولة الهولندية عما ارتكبته في الماضي من "العبودية"، معتبرا أنها جريمة ضد الإنسانية.
وقال روته في خطاب في لاهاي اليوم الاثنين "اليوم، أقدم اعتذارات باسم الحكومة الهولندية عما قامت به الدولة الهولندية في الماضي"، وفقا لوكالة فرانس برس.
يحيي أحفاد العبودية الهولندية في ذلك التاريخ ذكرى مرور 150 عاما على انتهاء العبودية في احتفال سنوي يعرف باسم "كيتي كوتي" (كسر القيود) في سورينام.
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
الأمم المتحدة: 50 مليون شخص حول العالم يعانون من "العبودية الحديثة"
12 سبتمبر, 09:24 GMT
ساهمت العبودية في تمويل "العصر الذهبي" الهولندي، وهي فترة ازدهار من خلال التجارة البحرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.
وقامت البلاد بالاتجار بنحو 600 ألف افريقي خصوصا نحو أمريكا الجنوبية والكاريبي.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت هولندا النظر في إرث دورها في العبودية وتاريخها الاستعماري والتي بدونه لم تكن المدن الهولندية ومتاحفها الشهيرة لتصبح ما هي عليه اليوم.
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