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https://sputnikarabic.ae/20221219/رد-فعل-مبابي-على-مواساة-ماكرون-يثير-تفاعلا-1071347716.html
رد فعل مبابي على مواساة ماكرون يثير تفاعلا
رد فعل مبابي على مواساة ماكرون يثير تفاعلا
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو وصور مواساة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
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وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء الأحد.
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نادي الفيديو

رد فعل مبابي على مواساة ماكرون يثير تفاعلا

09:40 GMT 19.12.2022
© LUDOVIC MARINماكرون رئيس فرنسا
ماكرون رئيس فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© LUDOVIC MARIN
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تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو وصور مواساة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للاعب المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي.
وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب بطولة كأس العالم 2022، بعد التفوّق على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 2/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3/3، في مواجهة أقيمت على أرض استاد لوسيل، مساء الأحد.
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