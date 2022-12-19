عربي
https://sputnikarabic.ae/20221219/صحيفة-اليونان-وتركيا-تجريان-محادثات-سرية-في-بروكسل-1071342763.html
صحيفة: اليونان وتركيا تجريان محادثات سرية في بروكسل
صحيفة: اليونان وتركيا تجريان محادثات سرية في بروكسل
كشفت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم الاثنين، عن اجتماع سري عقد بين اليونان وتركيا في مدينة بروكسل البلجيكية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T07:46+0000
2022-12-19T07:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101669/80/1016698099_0:195:2946:1852_1920x0_80_0_0_b7fc9bc67c9618fc53bccb9812519600.jpg
وذكرت صحيفة "newsbreak.gr" اليونانية عن انعقاد اجتماع سري بين مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الحكومة اليونانية، آنا ماريا بورا، مع ممثل الرئيس التركي، إبراهيم قالين، في بروكسل.وكتبت الصحيفة أن "إبراهيم قالين وآنا ماريا بورا التقيا يوم الجمعة الماضي في بروكسل بسرية تامة وتحدثا بحضور ينس بلوتنر المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني أولاف شولتز"، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد على الرغم من زيادة سريعة في التوتر والتهديدات. وأضافت الصحيفة: "جرت المحادثات في مكتب الوفد الألماني لدى الاتحاد الأوروبي بجدول أعمال مفتوح، دون أي شروط مسبقة، حتى يتمكن كل جانب من استكشاف نوايا الطرف الآخر لاستئناف العلاقات الثنائية. وقد حضرها ينس بلوتنر ممثل المستشار الألماني أولاف شولتز وسفير ألماني سابق في أثينا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101669/80/1016698099_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_4da24ea41e2fa420560ad410eb491236.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

صحيفة: اليونان وتركيا تجريان محادثات سرية في بروكسل

07:46 GMT 19.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوربروكسل
بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم الاثنين، عن اجتماع سري عقد بين اليونان وتركيا في مدينة بروكسل البلجيكية.
وذكرت صحيفة "newsbreak.gr" اليونانية عن انعقاد اجتماع سري بين مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الحكومة اليونانية، آنا ماريا بورا، مع ممثل الرئيس التركي، إبراهيم قالين، في بروكسل.
وكتبت الصحيفة أن "إبراهيم قالين وآنا ماريا بورا التقيا يوم الجمعة الماضي في بروكسل بسرية تامة وتحدثا بحضور ينس بلوتنر المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني أولاف شولتز"، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد على الرغم من زيادة سريعة في التوتر والتهديدات.
وأضافت الصحيفة: "جرت المحادثات في مكتب الوفد الألماني لدى الاتحاد الأوروبي بجدول أعمال مفتوح، دون أي شروط مسبقة، حتى يتمكن كل جانب من استكشاف نوايا الطرف الآخر لاستئناف العلاقات الثنائية. وقد حضرها ينس بلوتنر ممثل المستشار الألماني أولاف شولتز وسفير ألماني سابق في أثينا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала