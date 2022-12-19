https://sputnikarabic.ae/20221219/صحيفة-اليونان-وتركيا-تجريان-محادثات-سرية-في-بروكسل-1071342763.html
صحيفة: اليونان وتركيا تجريان محادثات سرية في بروكسل
صحيفة: اليونان وتركيا تجريان محادثات سرية في بروكسل
كشفت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم الاثنين، عن اجتماع سري عقد بين اليونان وتركيا في مدينة بروكسل البلجيكية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T07:46+0000
2022-12-19T07:46+0000
2022-12-19T07:46+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "newsbreak.gr" اليونانية عن انعقاد اجتماع سري بين مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الحكومة اليونانية، آنا ماريا بورا، مع ممثل الرئيس التركي، إبراهيم قالين، في بروكسل.وكتبت الصحيفة أن "إبراهيم قالين وآنا ماريا بورا التقيا يوم الجمعة الماضي في بروكسل بسرية تامة وتحدثا بحضور ينس بلوتنر المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني أولاف شولتز"، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد على الرغم من زيادة سريعة في التوتر والتهديدات. وأضافت الصحيفة: "جرت المحادثات في مكتب الوفد الألماني لدى الاتحاد الأوروبي بجدول أعمال مفتوح، دون أي شروط مسبقة، حتى يتمكن كل جانب من استكشاف نوايا الطرف الآخر لاستئناف العلاقات الثنائية. وقد حضرها ينس بلوتنر ممثل المستشار الألماني أولاف شولتز وسفير ألماني سابق في أثينا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: اليونان وتركيا تجريان محادثات سرية في بروكسل
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كشفت وسائل إعلام يونانية، صباح اليوم الاثنين، عن اجتماع سري عقد بين اليونان وتركيا في مدينة بروكسل البلجيكية.
وذكرت
صحيفة "newsbreak.gr" اليونانية عن انعقاد اجتماع سري بين مديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الحكومة اليونانية، آنا ماريا بورا، مع ممثل الرئيس التركي، إبراهيم قالين، في بروكسل.
وكتبت الصحيفة أن "إبراهيم قالين وآنا ماريا بورا التقيا يوم الجمعة الماضي في بروكسل بسرية تامة وتحدثا بحضور ينس بلوتنر المستشار الدبلوماسي للمستشار الألماني أولاف شولتز"، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد على الرغم من زيادة سريعة في التوتر والتهديدات.
وأضافت الصحيفة: "جرت المحادثات في مكتب الوفد الألماني لدى الاتحاد الأوروبي بجدول أعمال مفتوح، دون أي شروط مسبقة، حتى يتمكن كل جانب من استكشاف نوايا الطرف الآخر لاستئناف العلاقات الثنائية. وقد حضرها ينس بلوتنر ممثل المستشار الألماني أولاف شولتز وسفير ألماني سابق في أثينا".