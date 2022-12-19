https://sputnikarabic.ae/20221219/صحيفة-زيلينسكي-يختبر-صبر-أوروبا-بعدم-رغبته-بالتفاوض-مع-روسيا-1071352156.html
صحيفة: زيلينسكي يختبر صبر أوروبا بعدم رغبته بالتفاوض مع روسيا
صحيفة: زيلينسكي يختبر صبر أوروبا بعدم رغبته بالتفاوض مع روسيا
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن فلاديمير زيلينسكي، الذي لا يريد التفاوض مع روسيا، بدأ باختبار صبر القادة الأوروبيين. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:16+0000
2022-12-19T12:16+0000
2022-12-19T12:16+0000
العالم
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وكتبت صحيفة "بوليتيكو" بهذا الصدد، أن "مزاج زيلينسكي بدأ باختبار صبر الزعماء الأوروبيين"، مشيرة إلى أن زيلينسكي قال في وقت سابق، إنه لن يتفاوض مع الجانب الروسي.وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة على عكس أوروبا "يفصلها المحيط عن القتال في أوكرانيا، ولديها المزيد من الصبر، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي صرح مرارًا بأنه لن يمارس ضغوطاً على زيلينسكي في شروطه للمفاوضات مع روسيا".ووفقًا لمستشاري البيت الأبيض، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، من أجل الحفاظ على المسار المختار، سيحتاج بايدن إلى "الضغط على القادة الأوروبيين".في وقت سابق، قال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "إل سي أي" الفرنسية، إنه سمع نداءات من عدة دول لإجراء مفاوضات مع روسيا، لكنه لا يرى أي معنى لها.وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، بأنه على كييف امتلاك الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي سبق وحددتها روسيا. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح بأن روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: زيلينسكي يختبر صبر أوروبا بعدم رغبته بالتفاوض مع روسيا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن فلاديمير زيلينسكي، الذي لا يريد التفاوض مع روسيا، بدأ باختبار صبر القادة الأوروبيين.
وكتبت صحيفة "بوليتيكو" بهذا الصدد، أن "مزاج زيلينسكي بدأ باختبار صبر الزعماء الأوروبيين"، مشيرة إلى أن زيلينسكي قال في وقت سابق، إنه لن يتفاوض مع الجانب الروسي.
وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة على عكس أوروبا "يفصلها المحيط عن القتال في أوكرانيا، ولديها المزيد من الصبر، مع الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي صرح مرارًا بأنه لن يمارس ضغوطاً على زيلينسكي في شروطه للمفاوضات مع روسيا".
ووفقًا لمستشاري البيت الأبيض، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، من أجل الحفاظ على المسار المختار، سيحتاج بايدن إلى "الضغط على القادة الأوروبيين".
في وقت سابق، قال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "إل سي أي" الفرنسية، إنه سمع نداءات من عدة دول لإجراء مفاوضات مع روسيا، لكنه لا يرى أي معنى لها.
وعلق المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، على إمكانية المفاوضات مع أوكرانيا، بأنه على كييف امتلاك الإرادة السياسية والاستعداد لمناقشة المطالب التي سبق وحددتها روسيا. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح بأن روسيا منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا.