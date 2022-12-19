https://sputnikarabic.ae/20221219/فرار-26-محكوما-من-سجن-في-لبنان--1071358874.html
فرار 26 محكوما من سجن في لبنان
فرار 26 محكوما من سجن في لبنان
تمكن 26 سجينا من الفرار، فجر اليوم الاثنين، من سجن في محافظة البقاع غربي لبنان. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:45+0000
2022-12-19T12:45+0000
2022-12-19T12:45+0000
أخبار لبنان
هروب سجين
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن السجناء الهاربين ومعظمهم مدانون بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة، فروا من سجن جب جنين.ولم تكشف السلطات اللبنانية عن ملابسات الفرار، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى انهم تمكنوا من الفرار عبر طاقة "التهوئة".ذكرت التقارير التي نشرت أسماء الفارين إلى أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على 4 سجناء، في حين تتواصل التحريات لتحديد مكان السجناء الآخرين.يشهد لبنان حوادث متكررة لفرار السجناء، بسبب الازدحام داخل السجون واحتجاز المئات منذ سنوات طويلة دون محاكمة.
https://sputnikarabic.ae/20211027/إصابة-سجين-لبناني-أثناء-محاولتة-الهروب-من-الشرطة-العسكرية-1050549247.html
أخبار لبنان
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, هروب سجين
فرار 26 محكوما من سجن في لبنان
تابعنا عبر
تمكن 26 سجينا من الفرار، فجر اليوم الاثنين، من سجن في محافظة البقاع غربي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
أن السجناء الهاربين ومعظمهم مدانون بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة، فروا من سجن جب جنين.
27 أكتوبر 2021, 12:16 GMT
ولم تكشف السلطات اللبنانية عن ملابسات الفرار، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى انهم تمكنوا من الفرار عبر طاقة "التهوئة".
ذكرت التقارير التي نشرت أسماء الفارين إلى أن الأجهزة الأمنية
، تمكنت من إلقاء القبض على 4 سجناء، في حين تتواصل التحريات لتحديد مكان السجناء الآخرين.
يشهد لبنان حوادث متكررة لفرار السجناء، بسبب الازدحام داخل السجون واحتجاز المئات منذ سنوات طويلة دون محاكمة.