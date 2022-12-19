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https://sputnikarabic.ae/20221219/فرار-26-محكوما-من-سجن-في-لبنان--1071358874.html
فرار 26 محكوما من سجن في لبنان
فرار 26 محكوما من سجن في لبنان
تمكن 26 سجينا من الفرار، فجر اليوم الاثنين، من سجن في محافظة البقاع غربي لبنان. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:45+0000
2022-12-19T12:45+0000
أخبار لبنان
هروب سجين
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن السجناء الهاربين ومعظمهم مدانون بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة، فروا من سجن جب جنين.ولم تكشف السلطات اللبنانية عن ملابسات الفرار، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى انهم تمكنوا من الفرار عبر طاقة "التهوئة".ذكرت التقارير التي نشرت أسماء الفارين إلى أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على 4 سجناء، في حين تتواصل التحريات لتحديد مكان السجناء الآخرين.يشهد لبنان حوادث متكررة لفرار السجناء، بسبب الازدحام داخل السجون واحتجاز المئات منذ سنوات طويلة دون محاكمة.
https://sputnikarabic.ae/20211027/إصابة-سجين-لبناني-أثناء-محاولتة-الهروب-من-الشرطة-العسكرية-1050549247.html
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أخبار لبنان, هروب سجين
أخبار لبنان, هروب سجين

فرار 26 محكوما من سجن في لبنان

12:45 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMROالشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / ANWAR AMRO
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تمكن 26 سجينا من الفرار، فجر اليوم الاثنين، من سجن في محافظة البقاع غربي لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن السجناء الهاربين ومعظمهم مدانون بتهمة تجارة الممنوعات والأسلحة، فروا من سجن جب جنين.
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ولم تكشف السلطات اللبنانية عن ملابسات الفرار، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى انهم تمكنوا من الفرار عبر طاقة "التهوئة".
ذكرت التقارير التي نشرت أسماء الفارين إلى أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من إلقاء القبض على 4 سجناء، في حين تتواصل التحريات لتحديد مكان السجناء الآخرين.
يشهد لبنان حوادث متكررة لفرار السجناء، بسبب الازدحام داخل السجون واحتجاز المئات منذ سنوات طويلة دون محاكمة.
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