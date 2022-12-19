https://sputnikarabic.ae/20221219/لجنة-تحكيم-جائزة-خالد-الخطيب-الدولية-تعلن-عن-الفائزين-بالمسابقة-لعام-2022-1071375301.html

لجنة تحكيم "جائزة خالد الخطيب الدولية تعلن عن الفائزين بالمسابقة لعام 2022

لجنة تحكيم "جائزة خالد الخطيب الدولية تعلن عن الفائزين بالمسابقة لعام 2022

أعلنت لجنة تحكيم "جائزة خالد الخطيب الدولية" لعام 2022 فوز صحفيين من صحيفتي "إزفيستيا"، و"كومسومولسكايا برافدا"، وستوديو "توك"، ووكالة الأنباء "ريا نوفوستي"،... 19.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-19T18:38+0000

2022-12-19T18:38+0000

2022-12-19T18:38+0000

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جائزة خالد الخطيب الدولية

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وأسست قناة "أر تي" الجائزة تخليدا لذكرى الصحفي السوري خالد الخطيب (25 سنة) الذي قتل في محافظة حمص السورية جراء قصف صاروخي للمسلحين عام 2017، حيث كان يعمل لصالح القناة الروسية، ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بمنحه ميدالية "من أجل الشجاعة" بعد وفاته، وسلمت إلى عائلته خلال الحفل الأول لتوزيع جوائز المسابقة.وتمنح الجائزة للصحفيين تكريما لهم على أفضل الأعمال من مناطق النزاع، وكان موضوعها هذا العالم هو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأعلنت لجنة التحكيم قائمة بالفائزين بالمسابقة لعام 2022، حيث فاز بفرع أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع (بصيغة الفيديو)، الصحفي فالنتين تروشنين، عن تقرير "جنة وجحيم في الدير"، والمنشور في صحيفة "إزفيستيا"/ قناة "رين تي في" (روسيا)، ويروي التقرير عملية إجلاء المدنيين من دير سفياتوؤسبينسكي نيقولوفاسيليفسكيّ في بلدة نيقولسكويه بجمهورية دونيتسك الشعبية تحت نيران القصف المتواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. يُظهر الصحفيون في التقرير آثار القصف المدفعي وتصاعد أعمدة الدخان الأسود من الدير وآثار التدمير والأضرار الجسيمة التي لحقت بالدير.وفي فرع أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع (بصيغة النص المكتوب)، فاز الصحفي ألكساندر كوتس، عن موضوعه "معارك قرب كييف: عمالقة غوستومل"، صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" (روسيا)، حيث زار المراسل الميداني مواقع فرق المظليين التي أنزلت في اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة في مطار قرب كييف ودافعت عن مواقعها لمدة شهر تحت القصف المعادي.وفي فرع أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية (بصيغة الفيديو)، فاز الصحفي ريغينا أوريخوفا، والذي يعمل لصالح وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" (روسيا)، وفاز بالجائزة عن فيلمه "مدنيون"، ستوديو "توك"، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن سكان ماريوبول الذين عانوا من الموت والجوع والحرمان، وعلى الرغم من ذلك لم تضعف عزيمتهم. ميشا، أحد أبطال الفيلم قَدِم إلى ماريوبول باحثًا عن عروسه، التي انقطع الاتصال بها مع بداية العمليات القتالية.وفي فئة أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية (بصيغة النص المكتوب)، فازت الصحفية ماريا ماريكيان، "ريا نوفوستي" (روسيا). عن عملها "لعلهم يعودون"، وهو تقرير من مدينة بوباسنيا في جمهورية لوغانسك الشعبية، التي تعرضت لقصف وحشي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية خلال انسحابها. أغلب المنازل هناك مدمرة، وعلى الرغم من ذلك بقي في بوباسنيا عشرات من السكان الذين لم يغادروا مدينتهم الأم. يروون التحديات التي تواجههم للبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف صعبة.وضمت لجنة تحكيم الجائزة هذا العام كلا من الصحفيين العسكريين: يفغيني بودُّوبني، وأنطون ستيبانينكو، وألكساندر لوكيانوف من مؤسسة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية (VGTRK)؛ والمدير التنفيذي لوكالة الأنباء الدولية " روسيا سيغودنيا"، وكيريل فيشينسكيّ عضو مجلس حقوق الإنسان التابع لرئيس روسيا الاتحادية. شارك كذلك في تقييم الأعمال صحفيو RT العسكريون: فالنتين غوريشين، ومراد غازدييف وسرغون هدايا، وسيميون سينديروف، مراسلو RT Arabic سلام مسافر، ورئيسة تحرير RT Balkan يلينا ميلينتشيتش.وفاز في العام الأول للمسابقة صحفيون من العراق وإيرلندا وسنغافورة. وكُرّم في عام 2019 ممثلو روسيا والولايات المتحدة وإيطاليا والهند، وفي عام 2020 كرم صحفيون عسكريون من روسيا وسوريا والهند، وفاز بالجائزة في عام 2021 صحفيون عسكريون من روسيا والولايات المتحدة واليمن.

https://sputnikarabic.ae/20220729/آر-تي-تفتح-باب-المشاركة-في-مسابقة-خالد-الخطيب-الدولية-للمراسلين-العسكريين-1065748341.html

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