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مباحثات عسكرية بين السودان واليمن لتعزيز التعاون الدفاعي
مباحثات عسكرية بين السودان واليمن لتعزيز التعاون الدفاعي
أجرى الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني مباحثات مشتركة مع نظيره اليمني الفريق الركن محسن محمد حسين . 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T07:50+0000
2022-12-19T07:50+0000
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تعاون عسكري
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وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الجانبين ناقشا العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية تطويرها والدفع بها الى الأمام بجانب تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل.كما بحثا العلاقات التاريخية بين البلدين والدور الذي ظل يقدمه السودان لأخوته في اليمن.وأشارا إلى مشاركة السودان الفاعلة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بجانب التأكيد على أهمية التنسيق بين البلدين في كافة المحافل الدولية .وأكد الوزير السوداني على استعداد بلاده تقديم كافة المساعدات لا سيما في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.وقال إن اليمن تمر بظروف استثنائية، معربا عن أمله في أن تتمكن حكومةً وشعب اليمن في إعادة الامن والاستقرار في بلادهم .وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين سيوقعان مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.
https://sputnikarabic.ae/20210112/وزير-الدفاع-السوداني-وعضو-بـ-السيادى-يتوجهون-إلى-تشاد-1047772334.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار اليمن الأن, تعاون عسكري
أخبار السودان اليوم, أخبار اليمن الأن, تعاون عسكري

مباحثات عسكرية بين السودان واليمن لتعزيز التعاون الدفاعي

07:50 GMT 19.12.2022
© Sputnikوزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، على هامش المنتدى العسكري الدولي "آرميا -2022" في مقاطعة موسكو
وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، على هامش المنتدى العسكري الدولي آرميا -2022 في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
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أجرى الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني مباحثات مشتركة مع نظيره اليمني الفريق الركن محسن محمد حسين .
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن الجانبين ناقشا العلاقات المشتركة بين البلدين وأهمية تطويرها والدفع بها الى الأمام بجانب تبادل الخبرات في مجال التدريب والتأهيل.
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كما بحثا العلاقات التاريخية بين البلدين والدور الذي ظل يقدمه السودان لأخوته في اليمن.
وأشارا إلى مشاركة السودان الفاعلة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بجانب التأكيد على أهمية التنسيق بين البلدين في كافة المحافل الدولية .
وأكد الوزير السوداني على استعداد بلاده تقديم كافة المساعدات لا سيما في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.
وقال إن اليمن تمر بظروف استثنائية، معربا عن أمله في أن تتمكن حكومةً وشعب اليمن في إعادة الامن والاستقرار في بلادهم .
وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين سيوقعان مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل.
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