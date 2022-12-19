https://sputnikarabic.ae/20221219/هل-تلقى-وزير-خارجية-فرنسا-السابق-عرضا-للعمل-كمستشار-للصناعة-الدفاعية-السعودية-1071370101.html
هل تلقى وزير خارجية فرنسا السابق عرضا للعمل كمستشار للصناعة الدفاعية السعودية؟
هل تلقى وزير خارجية فرنسا السابق عرضا للعمل كمستشار للصناعة الدفاعية السعودية؟
ذكرت تقارير أن الوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان، تلقى عرضا للعمل "مستشارا" لصناعة الدفاع في السعودية. 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T16:47+0000
2022-12-19T16:47+0000
2022-12-19T16:48+0000
السعودية
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وقال موقع "إنتليجنس أون لاين" إن "لودريان سيصبح مستشارا لصناعة الدفاع السعودية"، الأمر الذي سارع وزير الخارجية والدفاع الأسبق إلى نفيه قائلا في تصريح صحفي: "هذا كذب"، وفق ما أوردته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.ومع ذلك، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن لودريان تلقى بالفعل عرضا ولكن ليس من قبل المملكة العربية السعودية، بل من شركة "اسكوبا إنداستريز" التابعة لمجموعة "عجلان وبروس" السعودية للصناعات الدفاعية التي ترغب في تكوين فريق من المستشارين من القادة السياسيين السابقين ذوي الخبرة.ومن المخطط أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية السعودية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 95 مليار ريال (25 مليار دولار) عام 2030، بحسب أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.ويمثل هذا المبلغ نحو نصف حجم الإنفاق العسكري للمملكة العام الماضي.وتدرس السعودية تقديم 30 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32.5 مليار دولار)، كما أفصح العوهلي، أواخر أكتوبر، على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
https://sputnikarabic.ae/20221212/السعودية-تتجه-لتوطين-الصناعات-العسكرية-الثقيلة-والتكنولوجيا-الحديثة-ما-الأهداف-1071141150.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار فرنسا , العالم
السعودية, أخبار فرنسا , العالم
هل تلقى وزير خارجية فرنسا السابق عرضا للعمل كمستشار للصناعة الدفاعية السعودية؟
16:47 GMT 19.12.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 19.12.2022) تابعنا عبر
ذكرت تقارير أن الوزير الفرنسي السابق جان إيف لودريان، تلقى عرضا للعمل "مستشارا" لصناعة الدفاع في السعودية.
وقال موقع "إنتليجنس أون لاين" إن "لودريان سيصبح مستشارا لصناعة الدفاع السعودية"، الأمر الذي سارع وزير الخارجية والدفاع الأسبق إلى نفيه قائلا في تصريح صحفي: "هذا كذب"، وفق ما أوردته إذاعة "مونت كارلو
" الفرنسية.
ومع ذلك، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن لودريان تلقى بالفعل عرضا ولكن ليس من قبل المملكة العربية السعودية، بل من شركة "اسكوبا إنداستريز" التابعة لمجموعة "عجلان وبروس" السعودية للصناعات الدفاعية التي ترغب في تكوين فريق من المستشارين من القادة السياسيين السابقين ذوي الخبرة.
وفي بيان صحفي صريح "نفى الوزير السابق رسمياً الشائعات التي نشرت اليوم، والتي نسبت إليه نية العمل في خدمة أي قوة دفاعية أجنبية على الإطلاق".
ومن المخطط أن تصل مساهمة الصناعات الدفاعية السعودية
في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 95 مليار ريال (25 مليار دولار) عام 2030، بحسب أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ويمثل هذا المبلغ نحو نصف حجم الإنفاق العسكري للمملكة العام الماضي.
وتدرس السعودية تقديم 30 فرصة استثمارية للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية بقيمة 120 مليار ريال (نحو 32.5 مليار دولار)، كما أفصح العوهلي، أواخر أكتوبر، على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.