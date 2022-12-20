عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221220/أين-ميسي؟-اتحاد-كونميبول-يرد-على-المصطلح-الذي-أصبح-تريندا-في-كأس-العالم-1071383150.html
"أين ميسي؟"... اتحاد كونميبول يرد على المصطلح الذي أصبح تريندا في كأس العالم
"أين ميسي؟"... اتحاد كونميبول يرد على المصطلح الذي أصبح تريندا في كأس العالم
نشر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف باسم "كونميبول"، تغريدة كرد على العبارة التي رددها المشجعون في كأس العالم كنوع من السخرية بحق الأرجتيني ليونيل... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T08:08+0000
2022-12-20T08:10+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071342416_0:0:2739:1540_1920x0_80_0_0_cc5995c60abbe5a4e36dac2b33806be8.jpg
وكانت الأرجنتين قد خسرت أمام السعودية في أولى مبارياتها في كأس العالم بهدفين لهدف، ليردد مشجعوا المنتخب السعودي وبشكل لطيف وفيه نوع من السخرية باللغة الإنجليزية والعربية : "أين ميسي؟"، في إشارة إلى أنه لم يظهر في هذا اللقاء، حيث تمكن المنتخب السعودي من محاصرته ومنعه من تقديم مستواه المعهود.لتنتشر هذه العبارة بين جميع مشجعي البطولة وفي كافة اللغات لتصبح "ترندا" بين المشجعين.وبعد فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم نشر "كونميبول" تغريدة بعنوان " أين ميسي؟"، ليتحدث عنه وعن الإنجاز الذي حققته الأرجنتين.هذا وكشف مدرب منتخب الأرجنتين بكرة القدم ليونيل سكالوني، أن الهزيمة من السعودية في المباراة الافتتاحية بكأس العالم، كانت "نقطة تحول في غرفة الملابس"، ومثلت دفعة للفريق تجاه الفوز لاحقا بـ5 مباريات على التوالي وصولا إلى النهائي.يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071342416_207:0:2490:1712_1920x0_80_0_0_728b81ec6c946718c4f8db6da330c6bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

"أين ميسي؟"... اتحاد كونميبول يرد على المصطلح الذي أصبح تريندا في كأس العالم

08:08 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 08:10 GMT 20.12.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022
لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال حفل تتويج المنتخب الأرجنتيني ببطل كأس العالم، قطر 19 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف باسم "كونميبول"، تغريدة كرد على العبارة التي رددها المشجعون في كأس العالم كنوع من السخرية بحق الأرجتيني ليونيل ميسي، بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية.
وكانت الأرجنتين قد خسرت أمام السعودية في أولى مبارياتها في كأس العالم بهدفين لهدف، ليردد مشجعوا المنتخب السعودي وبشكل لطيف وفيه نوع من السخرية باللغة الإنجليزية والعربية : "أين ميسي؟"، في إشارة إلى أنه لم يظهر في هذا اللقاء، حيث تمكن المنتخب السعودي من محاصرته ومنعه من تقديم مستواه المعهود.
لتنتشر هذه العبارة بين جميع مشجعي البطولة وفي كافة اللغات لتصبح "ترندا" بين المشجعين.
وبعد فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم نشر "كونميبول" تغريدة بعنوان " أين ميسي؟"، ليتحدث عنه وعن الإنجاز الذي حققته الأرجنتين.
هذا وكشف مدرب منتخب الأرجنتين بكرة القدم ليونيل سكالوني، أن الهزيمة من السعودية في المباراة الافتتاحية بكأس العالم، كانت "نقطة تحول في غرفة الملابس"، ومثلت دفعة للفريق تجاه الفوز لاحقا بـ5 مباريات على التوالي وصولا إلى النهائي.
يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала