https://sputnikarabic.ae/20221220/أين-ميسي؟-اتحاد-كونميبول-يرد-على-المصطلح-الذي-أصبح-تريندا-في-كأس-العالم-1071383150.html
"أين ميسي؟"... اتحاد كونميبول يرد على المصطلح الذي أصبح تريندا في كأس العالم
"أين ميسي؟"... اتحاد كونميبول يرد على المصطلح الذي أصبح تريندا في كأس العالم
نشر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف باسم "كونميبول"، تغريدة كرد على العبارة التي رددها المشجعون في كأس العالم كنوع من السخرية بحق الأرجتيني ليونيل... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T08:08+0000
2022-12-20T08:08+0000
2022-12-20T08:10+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وكانت الأرجنتين قد خسرت أمام السعودية في أولى مبارياتها في كأس العالم بهدفين لهدف، ليردد مشجعوا المنتخب السعودي وبشكل لطيف وفيه نوع من السخرية باللغة الإنجليزية والعربية : "أين ميسي؟"، في إشارة إلى أنه لم يظهر في هذا اللقاء، حيث تمكن المنتخب السعودي من محاصرته ومنعه من تقديم مستواه المعهود.لتنتشر هذه العبارة بين جميع مشجعي البطولة وفي كافة اللغات لتصبح "ترندا" بين المشجعين.وبعد فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم نشر "كونميبول" تغريدة بعنوان " أين ميسي؟"، ليتحدث عنه وعن الإنجاز الذي حققته الأرجنتين.هذا وكشف مدرب منتخب الأرجنتين بكرة القدم ليونيل سكالوني، أن الهزيمة من السعودية في المباراة الافتتاحية بكأس العالم، كانت "نقطة تحول في غرفة الملابس"، ومثلت دفعة للفريق تجاه الفوز لاحقا بـ5 مباريات على التوالي وصولا إلى النهائي.يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"أين ميسي؟"... اتحاد كونميبول يرد على المصطلح الذي أصبح تريندا في كأس العالم
08:08 GMT 20.12.2022 (تم التحديث: 08:10 GMT 20.12.2022) تابعنا عبر
نشر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف باسم "كونميبول"، تغريدة كرد على العبارة التي رددها المشجعون في كأس العالم كنوع من السخرية بحق الأرجتيني ليونيل ميسي، بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية.
وكانت الأرجنتين قد خسرت أمام السعودية في أولى مبارياتها في كأس العالم بهدفين لهدف، ليردد مشجعوا المنتخب السعودي وبشكل لطيف وفيه نوع من السخرية باللغة الإنجليزية والعربية : "أين ميسي؟"، في إشارة إلى أنه لم يظهر في هذا اللقاء، حيث تمكن المنتخب السعودي من محاصرته ومنعه من تقديم مستواه المعهود.
لتنتشر هذه العبارة بين جميع مشجعي البطولة وفي كافة اللغات لتصبح "ترندا" بين المشجعين.
وبعد فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم نشر "كونميبول" تغريدة بعنوان " أين ميسي؟"، ليتحدث عنه وعن الإنجاز الذي حققته الأرجنتين.
هذا وكشف مدرب منتخب الأرجنتين بكرة القدم ليونيل سكالوني، أن الهزيمة من السعودية في المباراة الافتتاحية بكأس العالم، كانت "نقطة تحول في غرفة الملابس"، ومثلت دفعة للفريق تجاه الفوز لاحقا بـ5 مباريات على التوالي وصولا إلى النهائي.
يذكر أن الأرجنتين حققت البطولة بعد تغلبها على المنتخب الفرنسي بركلات الجزاء الترجيحية، ليصبح رصيدها ثلاث بطولات عالمية.