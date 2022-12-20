https://sputnikarabic.ae/20221220/إعلام-أمريكا-تحتاج-الكثير-من-الوقت-لتعوض-مخزون-الأسلحة-المرسل-إلى-كييف-1071401902.html

إعلام: أمريكا تحتاج الكثير من الوقت لتعوض مخزون الأسلحة المرسل إلى كييف

إعلام: أمريكا تحتاج الكثير من الوقت لتعوض مخزون الأسلحة المرسل إلى كييف

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن واشنطن سوف تستغرق وقتا لتجديد مخزون الأسلحة المنقولة من مخزونها كجزء من المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وفي حالة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T13:05+0000

2022-12-20T13:05+0000

2022-12-20T13:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

البنتاغون الأمريكي

اسلحة

أخبار أوكرانيا

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وكتبت الصحيفة: "سوف تستغرق الولايات المتحدة سنوات لتجديد 1600 منظومة "ستينغر"، التي قدمتها لأوكرانيا منذ توقف إنتاجها في عام 2003".الوضع مشابه بالنسبة لأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات، ووفقا لدراسة أجرتها الصحيفة، فإنه منذ عام 2009، اشترى البنتاغون ما معدله 900 منظومة "جافيلن" سنويا، وتلقت أوكرانيا بالفعل 8500 منها.كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال": "سلم البنتاغون ما تلقاه منذ أكثر من تسع سنوات من مشتريات جافلين الأمريكية للأوكرانيين في تسعة أشهر، انخفضت مخزونات هذه الأسلحة"، مشيرة إلى أنه لن يكون من الممكن تجديد المخزونات بسرعة، لأنه مطلوب أكثر من 250 شريحة لكل مجمع وهي مفقودة.في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن تحويل مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا أدى إلى استنفاد الاحتياطيات الأمريكية وإضعاف استعداد الجيش الأمريكي للصراع المسلح.

https://sputnikarabic.ae/20221117/مصدر-يؤكد-نفاد-بعض-أنواع-الأسلحة-والذخيرة-من-المخزونات-الأمريكية-بعد-تسليمها-إلى-كييف-1070283201.html

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العالم, البنتاغون الأمريكي, اسلحة, أخبار أوكرانيا