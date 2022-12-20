https://sputnikarabic.ae/20221220/الاتحاد-الأوروبي-يخطط-لعقد-مؤتمر-مشترك-مع-العراق-في-النصف-الأول-من-2023-1071405630.html

الاتحاد الأوروبي يخطط لعقد مؤتمر مشترك مع العراق في النصف الأول من 2023

الاتحاد الأوروبي يخطط لعقد مؤتمر مشترك مع العراق في النصف الأول من 2023

أعلن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، عزم الاتحاد الأوروبي عقد مؤتمر مشترك مع العراق على المستوى الوزاري خلال النصف الأول... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T14:28+0000

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أمستردام - سبوتنيك. وقال بوريل، في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في الأردن: "الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والعراق على مستوى الوزراء خلال النصف الأول من العام المقبل".وأضاف بوريل: "ينبغي خفض التوترات في الخليج والشرق الأوسط وويجب تحقيق الاستقرار في العراق من خلال دعم الحكومة العراقية"، مشددا: "الاتحاد الأوروبي يجدد دعم واحترام سيادة واستقلال ووحدة العراق".وتابع بوريل: "العراق يواجه تحديات عديدة، ونؤكد استعدادنا لدعم العراق لمواكبة تطلعات الشعب".وانطلقت في منطقة البحر الميت بالأردن، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهم.ويأتي انطلاق المؤتمر في الأردن بناء على قرار صدر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في شهر آب/أغسطس 2021 في بغداد، لينعقد تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره، ولتطوير آليات التعاون معه بما يعزز الأمن والاستقرار، ويسهم في عملية التنمية في المنطقة.ويشارك في المؤتمر قادة وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة مصر، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعُمان، وتركيا، وإيران، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي.ويحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بصفة ضيف، سفراء الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المعتمدين لدى الأردن.

https://sputnikarabic.ae/20221220/لقاء-ثلاثي-لقادة-العراق-والأردن-ومصر-على-هامش-مؤتمر-قمة-بغداد-2-1071398347.html

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