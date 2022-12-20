https://sputnikarabic.ae/20221220/لقاء-ثلاثي-لقادة-العراق-والأردن-ومصر-على-هامش-مؤتمر-قمة-بغداد-2-1071398347.html
لقاء ثلاثي لقادة العراق والأردن ومصر على هامش مؤتمر "قمة بغداد 2"
لقاء ثلاثي لقادة العراق والأردن ومصر على هامش مؤتمر "قمة بغداد 2"
عقد لقاء ثلاثي ضمّ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T12:39+0000
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وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عقد اللقاء، اليوم الثلاثاء في مركز الملك الحسين على البحر الميّت، على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يستضيفه الأردن.ولفت بيان المكتب الإعلامي إلى أنه "جرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر، وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي".ويشارك في مؤتمر بغداد 2 الأردن ومصر والعراق وعدد من الدول منها فرنسا.ويناقش المؤتمر "التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم"، وفقا للبيان.وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر "بغداد 2".ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر دولا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، مع العراق بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021.ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في المؤتمر بمركز الملك الحسين بن طلال على سواحل البحر الميت.
https://sputnikarabic.ae/20221218/الجيش-الأردني-ينشر-قواته-لتأمين-قمة-بغداد-2-1071316428.html
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أخبار الأردن, العراق, مصر, العالم العربي
أخبار الأردن, العراق, مصر, العالم العربي
لقاء ثلاثي لقادة العراق والأردن ومصر على هامش مؤتمر "قمة بغداد 2"
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عقد لقاء ثلاثي ضمّ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عقد اللقاء، اليوم الثلاثاء في مركز الملك الحسين على البحر الميّت، على هامش حضورهم مؤتمر قمّة بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يستضيفه الأردن.
ولفت بيان المكتب الإعلامي إلى أنه "جرى خلال اللقاء البحث في أوجه التعاون والتكامل وتعزيز الشراكة بين البلدان الشقيقة، العراق والأردن ومصر، وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)
.
وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد التأكيد على أهمية ترابط البُنى التحتية مع الدول الشقيقة، وتقوية الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ومجابهة التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
ويشارك في مؤتمر بغداد 2
الأردن ومصر والعراق وعدد من الدول منها فرنسا.
ويناقش المؤتمر "التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم"، وفقا للبيان.
وكانت الرئاسة الفرنسية أعلنت، في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر "بغداد 2".
ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر دولا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، مع العراق بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في آب/أغسطس 2021.
ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في المؤتمر بمركز الملك الحسين بن طلال على سواحل البحر الميت.