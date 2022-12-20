https://sputnikarabic.ae/20221220/السيسي-نرفض-أي-تدخل-في-شؤون-العراق-ونثمن-تضحيات-شعبه-في-مواجهة-الإرهاب--1071403762.html
السيسي: نرفض أي تدخل في شؤون العراق ونثمن تضحيات شعبه في مواجهة الإرهاب
السيسي: نرفض أي تدخل في شؤون العراق ونثمن تضحيات شعبه في مواجهة الإرهاب
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عزم بلاده المضي قدما في الشراكة الاقتصادية مع الأردن والعراق والعمل لإنجاح هذه الشراكة. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T13:52+0000
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2022-12-20T13:52+0000
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وأضاف السيسي خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد هذا المؤتمر يعد "دلالة على الرغبة الصادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من أجل أمن العراق والمنطقة".انطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.وشارك في المؤتمر قادة وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان وتركيا وإيران، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
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أخبار الأردن, مصر, العراق, العالم العربي
أخبار الأردن, مصر, العراق, العالم العربي
السيسي: نرفض أي تدخل في شؤون العراق ونثمن تضحيات شعبه في مواجهة الإرهاب
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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عزم بلاده المضي قدما في الشراكة الاقتصادية مع الأردن والعراق والعمل لإنجاح هذه الشراكة.
وأضاف السيسي خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، اليوم الثلاثاء، أن انعقاد هذا المؤتمر يعد "دلالة على الرغبة الصادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من أجل أمن العراق والمنطقة".
وقال: "نرفض أي تدخل في شؤون العراق الداخلية"، مثمّنا "التضحيات التي قدمها الشعب العراقي في مواجهة التطرف والإرهاب".
انطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.
وشارك في المؤتمر قادة وممثلو الدول والمنظمات الإقليمية، وتشمل الدول المشاركة مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان وتركيا وإيران، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.