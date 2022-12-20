https://sputnikarabic.ae/20221220/بلومبرغ-وضع-سقف-لسعر-الغاز-يهدد-بتفاقم-أزمة-الطاقة-في-أوروبا--1071391255.html

"بلومبرغ": وضع سقف لسعر الغاز يهدد بتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

"بلومبرغ": وضع سقف لسعر الغاز يهدد بتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا

اعتبرت وكالة "بلومبرغ" أن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لأسعار الغاز الروسي، يهدد بكبح الإمدادات إلى المنطقة وتفاقم أزمة الطاقة فيها. 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T10:42+0000

2022-12-20T10:42+0000

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وأضافت الوكالة أن محللي مجموعة "غولدمان ساكس" بما في ذلك سامانثا دارت، أشاروا في تقرير نُشر يوم أمس الاثنين، أن سقف السعر بدون سقف مرتبط بالطلب يهدد بجعل عجز إمدادات الغاز في أوروبا أسوأ من خلال تشجيع الاستهلاك. وقد يؤدي ذلك إلى شل الإمدادات العالمية العام المقبل، وفي أسوأ السيناريوهات يجبر الحكومات على تقنين الغاز.يتنافس مستوردو الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا على الإمداد من نفس المصدرين، مثل الولايات المتحدة وقطر. تتمثل إحدى مزايا الحد الأقصى في أنه يمكن أن يقلل من احتمالية حروب العطاءات الجامحة - وارتفاع الأسعار - للشحنات الفورية بين المنطقتين. تتبع أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا عن كثب التحركات في أوروبا، حيث أصبح السوقان مرتبطين بشكل وثيق خلال العام الماضي حيث كافح المستوردون من أجل الإمداد الفائض.يمكن سحب الإجراء الأوروبي، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فبراير، إذا كانت هناك "آثار سلبية". ولا يمتد الحد الأقصى ليشمل التداول خارج البورصة ، مما قد يؤدي إلى تحول كبير من البورصات إلى السوق الأقل شفافية.وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة، أو ما يقرب من 56 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. لتشغيل الأداة، يجب أن تكون أسعار الغاز أعلى من السقف لمدة ثلاثة أيام وأيضًا أعلى من أسعار الغاز الطبيعي المسال بدرجة معينة. إذا تم إدخال الحد الأقصى في بداية هذا العام، لكان قد تم استخدامه لأكثر من 40 يوما في أغسطس وسبتمبر.

https://sputnikarabic.ae/20221219/وزراء-الطاقة-بالاتحاد-الأوروبي-يتوصلون-لاتفاق-سياسي-بشأن-سقف-أسعار-الغاز-1071369518.html

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