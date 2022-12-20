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https://sputnikarabic.ae/20221220/حركة-طالبان-تطلق-سراح-سجينين-أمريكيين--1071422032.html
حركة "طالبان" تطلق سراح سجينين أمريكيين
حركة "طالبان" تطلق سراح سجينين أمريكيين
كشفت وسيلة إعلام أمريكية عن إفراج حركة "طالبان" الأفغانية عن سجينين أمريكيين. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T19:29+0000
2022-12-20T19:29+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
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واشنطن- سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين الأمريكيين في طريقهما إلى قطر بعد إطلاق سراحهما.وأوضحت أن أحد الأمريكيين الذي أطلق سراحه هو المخرج إيفور شيرر، الذي اعتقل من قبل سلطات حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) أثناء تصويره في كابول في أغسطس/ آب.أما الشخص الثاني، فلم يتم الكشف عن هويته بموجب طلب من أسرته.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221220/طالبان-تقرر-حظر-التعليم-الجامعي-للفتيات-في-أفغانستان-1071415645.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم

حركة "طالبان" تطلق سراح سجينين أمريكيين

19:29 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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كشفت وسيلة إعلام أمريكية عن إفراج حركة "طالبان" الأفغانية عن سجينين أمريكيين.
واشنطن- سبوتنيك. ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين الأمريكيين في طريقهما إلى قطر بعد إطلاق سراحهما.
مدرسة بنات ثانوية في كابول بعد إعادة افتتاحها من جانب حركة طالبان، أفغانستان، 23 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
"طالبان" تقرر حظر التعليم الجامعي للفتيات في أفغانستان
17:00 GMT
وأوضحت أن أحد الأمريكيين الذي أطلق سراحه هو المخرج إيفور شيرر، الذي اعتقل من قبل سلطات حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات بسبب اتهامات بممارسة أنشطة إرهابية) أثناء تصويره في كابول في أغسطس/ آب.
أما الشخص الثاني، فلم يتم الكشف عن هويته بموجب طلب من أسرته.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 آب/أغسطس 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
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