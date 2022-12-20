https://sputnikarabic.ae/20221220/كوريا-الشمالية-تحذر-اليابان-وتهدد-بـاتخاذ-عمل-حقيقي-1071385257.html
كوريا الشمالية تحذر اليابان وتهدد بـ"اتخاذ عمل حقيقي"
كوريا الشمالية تحذر اليابان وتهدد بـ"اتخاذ عمل حقيقي"
حذرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، "اليابان بسبب سعيها من أجل ما يسمى بقدرة الضربات المضادة المنصوص عليها في وثائق سياستها الأمنية الجديدة". 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T09:04+0000
2022-12-20T09:04+0000
2022-12-20T09:04+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "اليابان تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا من خلال تبني سياسة جديدة تتمثل في امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات استباقية ضد دول أخرى"، مضيفا أنه ردا على تحرك اليابان، ستواصل كوريا الشمالية إظهار مدى قلقها واستيائها من خلال اتخاذ عمل حقيقي.وأكد أن "القدرة على الضربات المضادة التي تزعمها اليابان، لا تتعلق بامتلاك الدولة السيادية الحق الشرعي للدفاع عن النفس، وإنما هي القدرة على شن الهجمات الاستباقية لضرب أراضي دولة أخرى".وذكر المتحدث أن "الظروف الأمنية في شرق آسيا تتغير بشكل أساسي بسبب الخطوة اليابانية"، محذرا من أن اليابان ستدرك أنها اتخذت خيارا خاطئا وخطيرا للغاية بسبب هذه الخطوة.وفي وقت سابق، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على البحر الشرقي، يوم الأحد الماضي".وصرحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أنها "رصدت عمليات إطلاق من نطقة تونغتشانغ ري، في مقاطعة بيونغان، بين الساعة 11:13 صباحا والساعة 12:05 بالتوقيت المحلي"، مضيفة أن "الصاروخين الذين تم إطلاقهما من زوايا حادة، حلّقا نحو 500 كيلومتر".كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "سلطات الاستخبارات في الجنوب وأمريكا تجريان تحليلا لتفاصيل أخرى، ضمن دراسة شاملة لأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20221220/شقيقة-كيم-جونغ-أون-سيعلم-الجميع-قريبا-ما-يمكن-أن-تفعله-صواريخ-كوريا-الشمالية-1071381144.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الشمالية تحذر اليابان وتهدد بـ"اتخاذ عمل حقيقي"
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حذرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، "اليابان بسبب سعيها من أجل ما يسمى بقدرة الضربات المضادة المنصوص عليها في وثائق سياستها الأمنية الجديدة".
وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان نشرته وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "اليابان تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا من خلال تبني سياسة جديدة تتمثل في امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات استباقية ضد دول أخرى"، مضيفا أنه ردا على تحرك اليابان، ستواصل كوريا الشمالية إظهار مدى قلقها واستيائها من خلال اتخاذ عمل حقيقي.
وأكد أن "القدرة على الضربات المضادة التي تزعمها اليابان، لا تتعلق بامتلاك الدولة السيادية الحق الشرعي للدفاع عن النفس، وإنما هي القدرة على شن الهجمات الاستباقية لضرب أراضي دولة أخرى".
وذكر المتحدث أن "الظروف الأمنية في شرق آسيا تتغير بشكل أساسي بسبب الخطوة اليابانية"، محذرا من أن اليابان ستدرك أنها اتخذت خيارا خاطئا وخطيرا للغاية بسبب هذه الخطوة.
وفي وقت سابق، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين
متوسطي المدى على البحر الشرقي، يوم الأحد الماضي".
وصرحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أنها "رصدت عمليات إطلاق من نطقة تونغتشانغ ري، في مقاطعة بيونغان، بين الساعة 11:13 صباحا والساعة 12:05 بالتوقيت المحلي"، مضيفة أن "الصاروخين الذين تم إطلاقهما من زوايا حادة، حلّقا نحو 500 كيلومتر".
كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "سلطات الاستخبارات في الجنوب وأمريكا تجريان تحليلا لتفاصيل أخرى، ضمن دراسة شاملة لأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة".