https://sputnikarabic.ae/20221220/كوريا-الشمالية-تحذر-اليابان-وتهدد-بـاتخاذ-عمل-حقيقي-1071385257.html

كوريا الشمالية تحذر اليابان وتهدد بـ"اتخاذ عمل حقيقي"

كوريا الشمالية تحذر اليابان وتهدد بـ"اتخاذ عمل حقيقي"

حذرت وزارة خارجية كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، "اليابان بسبب سعيها من أجل ما يسمى بقدرة الضربات المضادة المنصوص عليها في وثائق سياستها الأمنية الجديدة". 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T09:04+0000

2022-12-20T09:04+0000

2022-12-20T09:04+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/04/1069836942_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_68be18c4fcdb61eeff2af423ca688e86.jpg

وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان نشرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن "اليابان تشكل تهديدا أمنيا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وشرق آسيا من خلال تبني سياسة جديدة تتمثل في امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات استباقية ضد دول أخرى"، مضيفا أنه ردا على تحرك اليابان، ستواصل كوريا الشمالية إظهار مدى قلقها واستيائها من خلال اتخاذ عمل حقيقي.وأكد أن "القدرة على الضربات المضادة التي تزعمها اليابان، لا تتعلق بامتلاك الدولة السيادية الحق الشرعي للدفاع عن النفس، وإنما هي القدرة على شن الهجمات الاستباقية لضرب أراضي دولة أخرى".وذكر المتحدث أن "الظروف الأمنية في شرق آسيا تتغير بشكل أساسي بسبب الخطوة اليابانية"، محذرا من أن اليابان ستدرك أنها اتخذت خيارا خاطئا وخطيرا للغاية بسبب هذه الخطوة.وفي وقت سابق، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على البحر ‏الشرقي، يوم الأحد الماضي".‏وصرحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، أنها "رصدت عمليات إطلاق من نطقة تونغتشانغ ري، في مقاطعة بيونغان، بين الساعة 11:13 صباحا والساعة 12:05 بالتوقيت المحلي"، مضيفة أن "الصاروخين الذين تم إطلاقهما من زوايا حادة، حلّقا نحو 500 كيلومتر".كما ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن "سلطات الاستخبارات في الجنوب وأمريكا تجريان تحليلا لتفاصيل أخرى، ضمن دراسة شاملة لأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة".

https://sputnikarabic.ae/20221220/شقيقة-كيم-جونغ-أون-سيعلم-الجميع-قريبا-ما-يمكن-أن-تفعله-صواريخ-كوريا-الشمالية-1071381144.html

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم