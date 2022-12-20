https://sputnikarabic.ae/20221220/مؤتمر-بغداد-2-ينطلق-في-الأردن-بمشاركة-12-دولة-1071388835.html
مؤتمر "بغداد 2" ينطلق في الأردن بمشاركة 12 دولة
مؤتمر "بغداد 2" ينطلق في الأردن بمشاركة 12 دولة
تنطلق، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T10:23+0000
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مؤتمر "بغداد 2" ينطلق في الأردن بمشاركة 12 دولة
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تنطلق، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يأتي بناء على قرار صدر عن المؤتمر الأول الذي عُقد في أغسطس 2021 في بغداد، لينعقد تأكيدا على دعم العراق وسيادته وأمنه.