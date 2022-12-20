https://sputnikarabic.ae/20221220/مركز-المصالحة-الروسي-4-مقاتلات-إسرائيلية-هاجمت-منشآت-عسكرية-في-دمشق-الليلة-الماضية-1071423795.html
مركز المصالحة الروسي: 4 مقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت عسكرية في دمشق الليلة الماضية
مركز المصالحة الروسي: 4 مقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت عسكرية في دمشق الليلة الماضية
أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن 4 طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 شنت الليلة الماضية صواريخ كروز من منطقة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T20:33+0000
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وقال نائب مدير المركز اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية، أنه "في الفترة من 00:35 إلى 00:40 يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، أطلقت 4 طائرات عسكرية إسرائيلية من طراز إف-16 من منطقة مرتفعات الجولان ضربة صاروخية موجهة ضد منشآت عسكرية في محافظة دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين".وأضاف أن إسرائيل ذكرت في إخطارها الرسمي بشأن الضربة الصاروخية على أطراف دمشق أنها استهدفت "جماعات مسلحة موالية لإيران"، على حد زعمها.وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت فجر اليوم، إصابة عسكريين سوريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق القوات الإسرائيلية بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي التي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو "حزب الله" اللبناني.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20221219/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-محيط-دمشق-1071379000.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, وزارة الدفاع الروسية
مركز المصالحة الروسي: 4 مقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت عسكرية في دمشق الليلة الماضية
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أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن 4 طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 شنت الليلة الماضية صواريخ كروز من منطقة مرتفعات الجولان على أهداف في دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.
وقال
نائب مدير المركز اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية، أنه "في الفترة من 00:35 إلى 00:40 يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، أطلقت 4 طائرات عسكرية إسرائيلية من طراز إف-16 من منطقة مرتفعات الجولان ضربة صاروخية موجهة ضد منشآت عسكرية في محافظة دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين".
وأضاف أن إسرائيل ذكرت في إخطارها الرسمي بشأن الضربة الصاروخية على أطراف دمشق أنها استهدفت "جماعات مسلحة موالية لإيران"، على حد زعمها.
وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت فجر اليوم، إصابة عسكريين سوريين اثنين في عدوان إسرائيلي
على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق القوات الإسرائيلية بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي التي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو "حزب الله" اللبناني.
وطالبت سوريا
مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.