عربي
بوتين: أوكرانيا تستهدف المناطق السكنية في دونيتسك عمدا
https://sputnikarabic.ae/20221220/مركز-المصالحة-الروسي-4-مقاتلات-إسرائيلية-هاجمت-منشآت-عسكرية-في-دمشق-الليلة-الماضية-1071423795.html
مركز المصالحة الروسي: 4 مقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت عسكرية في دمشق الليلة الماضية
مركز المصالحة الروسي: 4 مقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت عسكرية في دمشق الليلة الماضية
أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن 4 طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 شنت الليلة الماضية صواريخ كروز من منطقة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T20:33+0000
2022-12-20T20:33+0000
روسيا
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
العالم
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103931/45/1039314571_0:600:5760:3840_1920x0_80_0_0_d4badd349df4d60b43eb9a0389514051.jpg
وقال نائب مدير المركز اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية، أنه "في الفترة من 00:35 إلى 00:40 يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، أطلقت 4 طائرات عسكرية إسرائيلية من طراز إف-16 من منطقة مرتفعات الجولان ضربة صاروخية موجهة ضد منشآت عسكرية في محافظة دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين".وأضاف أن إسرائيل ذكرت في إخطارها الرسمي بشأن الضربة الصاروخية على أطراف دمشق أنها استهدفت "جماعات مسلحة موالية لإيران"، على حد زعمها.وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت فجر اليوم، إصابة عسكريين سوريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق القوات الإسرائيلية بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي التي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو "حزب الله" اللبناني.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20221219/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-محيط-دمشق-1071379000.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103931/45/1039314571_128:0:5248:3840_1920x0_80_0_0_69cbb2a6c38628cd1a44804ce852925c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, وزارة الدفاع الروسية

مركز المصالحة الروسي: 4 مقاتلات إسرائيلية هاجمت منشآت عسكرية في دمشق الليلة الماضية

20:33 GMT 20.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammarصواريخ أمريكية على دمشق
صواريخ أمريكية على دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبرTelegram
أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، اليوم الثلاثاء، أن 4 طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16 شنت الليلة الماضية صواريخ كروز من منطقة مرتفعات الجولان على أهداف في دمشق، مما أدى إلى إصابة جنديين سوريين.
وقال نائب مدير المركز اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية، أنه "في الفترة من 00:35 إلى 00:40 يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، أطلقت 4 طائرات عسكرية إسرائيلية من طراز إف-16 من منطقة مرتفعات الجولان ضربة صاروخية موجهة ضد منشآت عسكرية في محافظة دمشق، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين".
وأضاف أن إسرائيل ذكرت في إخطارها الرسمي بشأن الضربة الصاروخية على أطراف دمشق أنها استهدفت "جماعات مسلحة موالية لإيران"، على حد زعمها.
وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت فجر اليوم، إصابة عسكريين سوريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق
أمس, 21:44 GMT
وتتعرض عدة مواقع في سوريا إلى ضربات جوية بين الحين والآخر، تتهم دمشق القوات الإسرائيلية بتنفيذها، لكن تل أبيب ترفض تأكيد أو نفي مسؤوليتها عن تلك الضربات بشكل رسمي التي يُقال إنها تستهدف بها مواقع ينشط فيها مقاتلون موالون لإيران أو "حزب الله" اللبناني.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على محيط دمشق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала