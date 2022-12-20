هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا
© AP Photo / Tatan Syuflanaتداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Tatan Syuflana
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيلها زلزالا بقوة 6.4 درجة شمالي كاليفورنيا.
ووفق بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، أكدت الهيئة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في شمالي كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء.
Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 6.4 quake about 7.5 miles southwest of Ferndale at 2:34 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/zwOapjTWaA pic.twitter.com/eMSUAT3inw— USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 20, 2022
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، على بعد 12 كيلومترًا (7.5 ميل) جنوب غرب مدينة فيرنديل.
وأوضحت أنها سجلت سلسلة من توابع الزلزال التي تراوحت قوتها من 2.5 إلى 4.6 درجة في المنطقة من الساعة 10:39 إلى 11:03 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على عمق 15.4 إلى 24.1 كيلومترًا.
Notable quake, preliminary info: M 6.4 - 12km WSW of Ferndale, CA https://t.co/PxdJCcDwFH— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) December 20, 2022
وفيما أكدت الهيئة أن تلك المعلومات أولية، دون ان تورد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو دمار في المباني، فقد نشرت مجموعة من الخرائط التوضيحية عبر موقعها الإلكترني شرحت من خلالها مركز الزلزال وامتداداته.
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