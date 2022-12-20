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https://sputnikarabic.ae/20221220/هيئة-المسح-الجيولوجي-الأمريكية-زلزال-بقوة-64-درجة-يضرب-شمال-كاليفورنيا-1071398610.html
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا
هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيلها زلزالا بقوة 6.4 درجة شمالي كاليفورنيا. 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T12:41+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفق بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، أكدت الهيئة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في شمالي كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء.وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، على بعد 12 كيلومترًا (7.5 ميل) جنوب غرب مدينة فيرنديل.وأوضحت أنها سجلت سلسلة من توابع الزلزال التي تراوحت قوتها من 2.5 إلى 4.6 درجة في المنطقة من الساعة 10:39 إلى 11:03 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على عمق 15.4 إلى 24.1 كيلومترًا.وفيما أكدت الهيئة أن تلك المعلومات أولية، دون ان تورد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو دمار في المباني، فقد نشرت مجموعة من الخرائط التوضيحية عبر موقعها الإلكترني شرحت من خلالها مركز الزلزال وامتداداته.طالع أيضا: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الولايات المتحدة
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب شمال كاليفورنيا

12:41 GMT 20.12.2022
© AP Photo / Tatan Syuflanaتداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022.
تداعيات زلزال بقوة 5.6 درجة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 162 شخصًا وإصابة المئات وفقد آخرين في سيانجور، إندونيسيا في 22 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Tatan Syuflana
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تسجيلها زلزالا بقوة 6.4 درجة شمالي كاليفورنيا.
ووفق بيان نشرته بحسابها على "تويتر"، أكدت الهيئة وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في شمالي كاليفورنيا، اليوم الثلاثاء.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، على بعد 12 كيلومترًا (7.5 ميل) جنوب غرب مدينة فيرنديل.
وأوضحت أنها سجلت سلسلة من توابع الزلزال التي تراوحت قوتها من 2.5 إلى 4.6 درجة في المنطقة من الساعة 10:39 إلى 11:03 بتوقيت جرينتش، وكان مركزها على عمق 15.4 إلى 24.1 كيلومترًا.
وفيما أكدت الهيئة أن تلك المعلومات أولية، دون ان تورد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو دمار في المباني، فقد نشرت مجموعة من الخرائط التوضيحية عبر موقعها الإلكترني شرحت من خلالها مركز الزلزال وامتداداته.
طالع أيضا: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الولايات المتحدة
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