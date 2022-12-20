https://sputnikarabic.ae/20221220/10-أحداث-هزت-العالم-في-عام-2022-1071390623.html

10 أحداث هزت العالم في عام 2022

10 أحداث هزت العالم في عام 2022

نعيش هذا الشهر آخر أيام عام 2022، الذي لا يمكن وصفه بأنه مجرد عام عادي، لأن الأحداث التي عاشها من عاصر هذا العام هي أحداث استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T11:04+0000

2022-12-20T11:04+0000

2022-12-20T11:39+0000

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071391719_0:202:3001:1890_1920x0_80_0_0_bb02f7beba17c87bcbb08f14c767acb3.jpg

يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" قائمة بأهم 10 أحداث شهدها عام 2022، والتي كان لها تأثيرا عالميا أو تفاعل معها الجمهور أو وسائل الإعلام على مستوى العالم بسبب خصوصيتها أو خصوصية الأشخاص الذين كانوا هم الحدث بحد ذاته، أو بسبب الجدل العالمي الذي أحدثته. وهذه الأحداث هي:1- العملية العسكرية الروسية الخاصةأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس الموافق لـ24 فبراير/ شباط، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس.وأشار بوتين إلى أن: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح وتقديمهم إلى العدالة، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".2- مونديال قطر 2022 وتتويج الأرجنتين وميسيتوجت الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخها بكأس العالم، بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول، بعد فوزها في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في المونديال الذي استضافته قطر على أراضيها.استطاعت قطر تحقيق نجاح كبير في المونديال من حيث البنية التحتية والتنظيم الجميل وتوفير جميع الظروف المناسبة والمثالية للمشجعين على الرغم من الهجمة غير المبررة التي تعرضت لها من قبل وسائل إعلام وشخصيات غربية التي شككت بنجاح البطولة، لكن هذه المزاعم دحضت على أرض الواقع.3- رحيل الملكة إليزابيث... بداية فك عقد "الكومنولث"أعلن قصر باكنغهام في الثامن من سبتمبر / أيلول، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز الـ 97 عاما، بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية.وكانت جامايكا قد أعلنت سابقا أنها تريد الانتقال بعيدًا عن الملكية الدستورية بحلول عام 2025، وبدورها كشفت مصادر إعلامية عن تحركات في نيوزيلندا وأستراليا وكندا عن تراجع شعبية انضمام البلاد إلى التاج البريطاني وظهور بوادر انفصال.4- احتجاجات إيران... هل تغير وجه الشرق الأوسط؟اندلعت موجة من الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول الماضي، ضد الحكومة الإيرانية الحالية في جميع أنحاء البلاد، واشتعلت أعمال الشغب عقب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، بعد "اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح".ووجه وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، اتهامات لخمس دول بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة في بلاده، مؤكدا أن بلاده أقوى من أن تؤثر فيها تلك الاضطرابات.5- زيارة بيلوسي إلى تايوان... واشنطن حاولت إشعال حرب دوليةزارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عاصمة تايوان الصينية تايبيه في أغسطس/ آب الماضي، أثناء قيامها بجولة آسيوية على الرغم من تحذيرات الصين من تبعات هذه الذيارة، حيث تعتبر بكيكن جزيرة تايوان جزءًا من أراضيها وتعارض أي اتصالات خارجية رسمية مباشرة مع الجزيرة.6- التنين الصيني في السعودية... قمة عربية و"صراخ" في واشنطنوصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، السعودية في السابع من ديسمبر/ كانون الأول في زيارة تاريخية للتنين الصيني وعملاق الاقتصاد العالمي إلى بوابة الطاقة العالمية، حيث اجتمع مع قادة العرب، في الوقت الذي ظهرت فيه تصريحات غربية تستنكر الزيارة.قال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو إن زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية، والتي تشير إلى دفء العلاقات في وقت تصاعدت فيه التوترات بين الولايات المتحدة وكلا البلدين، كانت نتيجة "سياسة أمريكية سيئة".7- إيلون ماسك يسيطر على تويتر... وترامب يعود إلى العصفور الأزرقاستحوذ إيلون ماسك، بتاريخ 25 أبريل / نيسان على منصة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 44 مليار دولار.وأحدث ماسك الكثير من الجدل مع الإدارة الأمريكية في عدد من المناسبات، خصوصا بعد إعادة وتنشيط حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على المنصة، ليحصد الأخير أكثر من 87 مليون متابع خلال أقل من 48 ساعة.8- جولة بايدن في الشرق الأوسط... الرئيس الأمريكي في السعوديةوصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الخامس عشر من يوليو/ تموز إلى السعودية خلال جولة قام بها إلى الشرق الأوسط، في زيارة أحدثت الكثير من الجدل في وسائل الإعلام الأمريكية، خصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابقة التي هاجم فيها السعودية.9- صواريخ كوريا الشمالية... بحر اليابان على "صفيح ساخن"أطلقت كوريا الشمالية في شهر أكتوبر / تشرين الأول صاروخاً باليستيا فوق اليابان، حيث عبر صاروخ مسافة بلغت نحو 4500 كلم، قبل أن يسقط في المحيط الأطلسي.ونفذت كوريا الشمالية عدة اختبارات متتالية لتنفيذ عمليات إطلاق صواريخ باليستية، وسط مخاوف غربية زعمت أنها من أنها ستختبر قريبا سلاحا نوويا، الأمر الذي جعل بحر اليابان "يغلي على صفيح ساخن"، خصوصا بعد عدة طلعات تجريبية لمقاتلات من كوريا الشمالية والغربية نفذت وسط توتر كبير.10- الطفل ريان... 5 أيام هزت العالمهزت قضية سقوط الطفل المغربي ريان العالم، على الرغم من أنها ليست القصة الوحيدة لسقوط طفل في أعماق بئر عميق، لكن قصة ريان أخذت أبعادا عالمية، ربما بسبب التغطية الواسعة التي حصل عليها الطفل الراحل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ليتحول لاحقا إلى حديث الصحف العالمية.وبعد عدة أيام من عمليات الحفر والجهود المضنية التي شاركت فيها مؤسسات مختلفة من الحكومة المغربية، تم إخراجه في السادس من فبراير/ شباط 2022، ميتا، ليخيب أمل الملايين حول العالم، الذين تابعوا الحدث منتظرين لحظة خروج ريان وعودة الطفل إلى أسرته حيا.

https://sputnikarabic.ae/20221220/برأيك-ما-هو-الحدث-الأبرز-في-عام--2022؟-1071352121.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي