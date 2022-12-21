https://sputnikarabic.ae/20221221/الاندماج-النووي-مصباح-سحري-يحل-أهم-مشكلات-البشر-1071449382.html
الاندماج النووي.. "مصباح سحري" يحل أهم مشكلات البشر
الاندماج النووي.. "مصباح سحري" يحل أهم مشكلات البشر
الاندماج النووي هو تكنولوجيا، يقول العلماء إنها ستكون مصدرا ثوريا بديلا للطاقة، لأن جهود العلماء الجارية منذ عقود إذا نجحت، فسوف تُنهي اعتماد البشر على الوقود... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
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ولتبسيط الأمر، فإن محطات الطاقة النووية التي تستخدم لإنتاج الطاقة حول العالم الآن، تعتمد على "الانشطار النووي" وهو ما يعني شطر نواة ذرة ثقيلة، أما الجمع بين ذرتين من الهيدروجين الخفيف لتكوين ذرة أثقل من الهيليوم، فيسمى الاندماج النووي، وهي العملية التي تحدث داخل النجوم، بما فيها الشمس.
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الاندماج النووي.. "مصباح سحري" يحل أهم مشكلات البشر
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الاندماج النووي هو تكنولوجيا، يقول العلماء إنها ستكون مصدرا ثوريا بديلا للطاقة، لأن جهود العلماء الجارية منذ عقود إذا نجحت، فسوف تُنهي اعتماد البشر على الوقود الأحفوري الذي هو سبب أزمة المناخ العالمية التي تهدد الكوكب.
ولتبسيط الأمر، فإن محطات الطاقة النووية التي تستخدم لإنتاج الطاقة حول العالم الآن، تعتمد على "الانشطار النووي" وهو ما يعني شطر نواة ذرة ثقيلة، أما الجمع بين ذرتين من الهيدروجين الخفيف لتكوين ذرة أثقل من الهيليوم، فيسمى الاندماج النووي، وهي العملية التي تحدث داخل النجوم، بما فيها الشمس.