https://sputnikarabic.ae/20221221/السعودية-تعلن-القبض-على-413-شخصا-حاولوا-تهريب-12-طنا-من-المخدرات-1071463534.html
السعودية تعلن القبض على 413 شخصا حاولوا تهريب 12 طنا من المخدرات
السعودية تعلن القبض على 413 شخصا حاولوا تهريب 12 طنا من المخدرات
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض 413 شخصا، إثر إحباط عملية تهريب حوالي 12 طنا من المخدرات. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T16:20+0000
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وذكرت الداخلية السعودية، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تم إحباط محاولات تهريب أكثر من 11 طنا من نبات القات المخدر، و955 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 359.863 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.صرح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية السعودية لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت خلال الفترة من الأول من أكتوير/ تشرين الأول الماضي، وحتى 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، محاولات تهريب 11 طنا و247 كيلوغراما من نبات القات المخدر.كما تم إحباط تهريب 955 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و359 ألفا و863 قرصا خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، بجسب صحيفة "الرياض" السعودية.وأضاف المتحدث أن دوريات الأمن تمكنت من القبض على قبضت على مهربي المخدرات، وعددهم 413 متهما، منهم 310 مواطنين، و103 مخالفين لنظام أمن الحدود، وهم: 61 من الجنسية اليمنية، و40 من الجنسية الإثيوبية، و2 من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
https://sputnikarabic.ae/20220629/السعودية-إحباط-تهريب-أكثر-من-35-مليون-قرص-مخدر-1064425123.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تعلن القبض على 413 شخصا حاولوا تهريب 12 طنا من المخدرات
16:20 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 16:26 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض 413 شخصا، إثر إحباط عملية تهريب حوالي 12 طنا من المخدرات.
وذكرت الداخلية السعودية، في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أنه تم إحباط محاولات تهريب أكثر من 11 طنا من نبات القات المخدر، و955 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 359.863 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
صرح المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية السعودية
لشؤون الأفواج الأمنية، بأن دوريات الأفواج الأمنية في منطقتي جازان وعسير، أحبطت خلال الفترة من الأول من أكتوير/ تشرين الأول الماضي، وحتى 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، محاولات تهريب 11 طنا و247 كيلوغراما من نبات القات المخدر.
كما تم إحباط تهريب 955 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر و359 ألفا و863 قرصا خاضعاً لتنظيم التداول الطبي، بجسب صحيفة
"الرياض" السعودية.
وأضاف المتحدث أن دوريات الأمن تمكنت من القبض على قبضت على مهربي المخدرات، وعددهم 413 متهما، منهم 310 مواطنين، و103 مخالفين لنظام أمن الحدود، وهم: 61 من الجنسية اليمنية، و40 من الجنسية الإثيوبية، و2 من الجنسية الباكستانية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.