https://sputnikarabic.ae/20221221/المجلس-الرئاسي-الليبي-لـسبوتنيك-سنعقد-المؤتمر-الأول-للمصالحة-في-ليبيا-بمشاركة-كل-القوى-السياسية-1071461519.html
المجلس الرئاسي الليبي لـ"سبوتنيك": سنعقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة كل القوى السياسية
المجلس الرئاسي الليبي لـ"سبوتنيك": سنعقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة كل القوى السياسية
أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T15:36+0000
2022-12-21T15:36+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت وهيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة".واتهم وزير العدل الليبي في حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، خالد سعد، البعثة الأممية وجهات خارجية، لم يسمها، بتقسيم بلاده.وحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أكد سعد أن عددا من الدول وبعثة الأمم المتحدة شاركوا في الانقسام الليبي بين القوى السياسية المختلفة.وقال: "لقد أثر المجتمع الدولي بشكل كبير على الانقسام الداخلي في ليبيا"، مشيرا إلى أن كل الدول لم تفعل ذلك، "ولكن البعض كان يتطلع إلى الربح في ليبيا... هذه الدول تعترف بالحكومات الموالية لها وتسعى لتحقيق مصالحها"، لافتا إلى أن دبلوماسيي الأمم المتحدة تسببوا في عدم وجود توافق بين القوى الليبية.
https://sputnikarabic.ae/20221218/باشاغا-ليبيا-لن-ترضى-بتسليم-أبوعجيلة-إلى-أمريكا-ونحمل-حكومة-الدبيبة-المسؤولية-الكاملة-1071337087.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
المجلس الرئاسي الليبي لـ"سبوتنيك": سنعقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة كل القوى السياسية
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أعلنت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن المجلس يعتزم عقد المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت وهيبة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "المصالحة التي يعمل عليها المجلس هي مشروع مجتمعي وليست مصالحة سياسية أو اقتصادية فقط، بل هي مشروع يتسم بالتكاملية والمشاركة المحلية الواسعة".
سيعقد المجلس مؤتمرا جامعا موسعا سيكون هو المؤتمر الأول للمصالحة في ليبيا، وستشارك فيه كل القوى السياسية والاجتماعية ممثلة في رجال ونساء يضعون توصياتهم وقراراتهم عن المصالحة عبر لجان مختصة تقود مسار المصالحة وتضمن المشاركة والملكية المحلية له، وسيسبقه مؤتمر تحضيري مطلع الشهر القادم في يناير المقبل، يمهد للمؤتمر الأول للمصالحة.
واتهم وزير العدل الليبي في حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، خالد سعد، البعثة الأممية وجهات خارجية، لم يسمها، بتقسيم بلاده.
وحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أكد سعد أن عددا من الدول وبعثة الأمم المتحدة شاركوا في الانقسام الليبي بين القوى السياسية المختلفة.
وقال:
"لقد أثر المجتمع الدولي بشكل كبير على الانقسام الداخلي في ليبيا"، مشيرا إلى أن كل الدول لم تفعل ذلك، "ولكن البعض كان يتطلع إلى الربح في ليبيا... هذه الدول تعترف بالحكومات الموالية لها وتسعى لتحقيق مصالحها"، لافتا إلى أن دبلوماسيي الأمم المتحدة تسببوا في عدم وجود توافق بين القوى الليبية.