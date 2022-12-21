https://sputnikarabic.ae/20221221/تركيا-تعلن-اعتقال-8-عناصر-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-بينهم-قيادي-بولاية-هطاي-1071443831.html
تركيا تعلن اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم قيادي بولاية هطاي
تركيا تعلن اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم قيادي بولاية هطاي
أعلن الأمن التركي، اليوم الأربعاء، "اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي بولاية هطاي جنوبي البلاد". 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T11:13+0000
2022-12-21T11:13+0000
2022-12-21T11:13+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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وقال جهاز الاستخبارات والأمن التركيان، في بيان، "إنهما ألقيا القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول)، بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هطاي جنوبي البلاد.وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
تركيا تعلن اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بينهم قيادي بولاية هطاي
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أعلن الأمن التركي، اليوم الأربعاء، "اعتقال 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي بولاية هطاي جنوبي البلاد".
وقال جهاز الاستخبارات والأمن التركيان، في بيان، "إنهما ألقيا القبض على 8 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول)، بينهم قيادي خلال عملية مشتركة بولاية هطاي جنوبي البلاد.
وتخوض أنقرة مواجهة مسلحة مع تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب منذ سنوات، حيث تقوم بشكل منتظم بعمليات تقول إنها لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي البلدان المجاورة سوريا والعراق.
ويواصل الجيش التركي قصفه المكثف بالدبابات والمدفعية الثقيلة لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرى بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمالي الرقة.