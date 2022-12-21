https://sputnikarabic.ae/20221221/حكومة-غامبيا-إحباط-محاولة-انقلاب-ضد-الرئيس-أداما-بارو-واعتقال-4-جنود-1071459047.html
حكومة غامبيا: إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود
حكومة غامبيا: إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود
أعلنت الحكومة في غامبيا، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود بدعوى تورطهم في تلك المحاولة. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T14:31+0000
2022-12-21T14:31+0000
2022-12-21T14:31+0000
العالم
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية بيانًا أعلنت فيه الحكومة أنه "بعد تقارير استخباراتية تشير إلى تخطيط عدد من جنود الجيش في غامبيا للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو المنتخبة ديمقراطيًا، نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية خاطفة أمس واعتقلت 4 جنود متورطين في محاولة الانقلاب".وأضاف البيان أن تحقيقات جارية مع هؤلاء الجنود فيما يلاحق الجيش 3 آخرين متورطين في محاولة الانقلاب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
حكومة غامبيا: إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود
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أعلنت الحكومة في غامبيا، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود بدعوى تورطهم في تلك المحاولة.
القاهرة - سبوتنيك
. ونقلت وسائل إعلام محلية بيانًا أعلنت فيه الحكومة أنه "بعد تقارير استخباراتية تشير إلى تخطيط عدد من جنود الجيش في غامبيا للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو المنتخبة ديمقراطيًا، نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية خاطفة أمس واعتقلت 4 جنود متورطين في محاولة الانقلاب".
وأضاف البيان أن تحقيقات جارية مع هؤلاء الجنود فيما يلاحق الجيش 3 آخرين متورطين في محاولة الانقلاب.