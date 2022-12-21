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https://sputnikarabic.ae/20221221/حكومة-غامبيا-إحباط-محاولة-انقلاب-ضد-الرئيس-أداما-بارو-واعتقال-4-جنود-1071459047.html
حكومة غامبيا: إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود
حكومة غامبيا: إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود
أعلنت الحكومة في غامبيا، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود بدعوى تورطهم في تلك المحاولة. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية بيانًا أعلنت فيه الحكومة أنه "بعد تقارير استخباراتية تشير إلى تخطيط عدد من جنود الجيش في غامبيا للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو المنتخبة ديمقراطيًا، نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية خاطفة أمس واعتقلت 4 جنود متورطين في محاولة الانقلاب".وأضاف البيان أن تحقيقات جارية مع هؤلاء الجنود فيما يلاحق الجيش 3 آخرين متورطين في محاولة الانقلاب.
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العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

حكومة غامبيا: إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود

14:31 GMT 21.12.2022
© AP Photo / Julia Nikhinson أداما بارو رئيس غامبيا
 أداما بارو رئيس غامبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Julia Nikhinson
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أعلنت الحكومة في غامبيا، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة انقلاب ضد الرئيس أداما بارو واعتقال 4 جنود بدعوى تورطهم في تلك المحاولة.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية بيانًا أعلنت فيه الحكومة أنه "بعد تقارير استخباراتية تشير إلى تخطيط عدد من جنود الجيش في غامبيا للإطاحة بحكومة الرئيس أداما بارو المنتخبة ديمقراطيًا، نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية خاطفة أمس واعتقلت 4 جنود متورطين في محاولة الانقلاب".
وأضاف البيان أن تحقيقات جارية مع هؤلاء الجنود فيما يلاحق الجيش 3 آخرين متورطين في محاولة الانقلاب.
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