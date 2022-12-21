https://sputnikarabic.ae/20221221/خبير-أي-مسعى-دولي-خارج-إطار-انتخاب-رئيس-للجمهورية-وحكومة-لبنانية-فاعلة-لا-قيمة-له--1071455577.html

خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له

خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له

نتناول في هذه الحلقة: البنك الدولي يعلن موافقته على تقديم 610 ملايين دولار مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا؛ فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان بمشاركة محتملة... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T14:13+0000

2022-12-21T14:13+0000

2022-12-21T14:13+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له

يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بشأن نية فرنسا عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان:ويرى علم أن الأولوية لأي حراك، يجب أن يكون لإعادة بناء المؤسسات، بدء بانتخاب رئيس الجمهورية إلى حكومة قادرة أن تلبي الإصلاحات الدولية التي يطالب بها صندوق النقد والدول المانحة للبنان، خارج هذا الإطار لا قيمة لأي مسعى في الوقت الحاضر.خبير : تركيا تعتبر كوسوفو جزءا من أمنها القومي البعيدأدان الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش نية تركيا تزويد إقليم كوسوفو الانفصالي بطائرات بدون طيار مؤكدا أن هذه الخطوة ستؤثر على العلاقات بين بلغراد وأنقرة، حول هذا الموضوع تحدث من أنقرة لـ "بلا قيود" الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2022

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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