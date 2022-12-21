https://sputnikarabic.ae/20221221/خبير-أي-مسعى-دولي-خارج-إطار-انتخاب-رئيس-للجمهورية-وحكومة-لبنانية-فاعلة-لا-قيمة-له--1071455577.html
خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له
خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له
نتناول في هذه الحلقة: البنك الدولي يعلن موافقته على تقديم 610 ملايين دولار مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا؛ فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان بمشاركة محتملة... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T14:13+0000
2022-12-21T14:13+0000
2022-12-21T14:13+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له
خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له
يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بشأن نية فرنسا عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان:ويرى علم أن الأولوية لأي حراك، يجب أن يكون لإعادة بناء المؤسسات، بدء بانتخاب رئيس الجمهورية إلى حكومة قادرة أن تلبي الإصلاحات الدولية التي يطالب بها صندوق النقد والدول المانحة للبنان، خارج هذا الإطار لا قيمة لأي مسعى في الوقت الحاضر.خبير : تركيا تعتبر كوسوفو جزءا من أمنها القومي البعيدأدان الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش نية تركيا تزويد إقليم كوسوفو الانفصالي بطائرات بدون طيار مؤكدا أن هذه الخطوة ستؤثر على العلاقات بين بلغراد وأنقرة، حول هذا الموضوع تحدث من أنقرة لـ "بلا قيود" الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو قائلا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: أي مسعى دولي خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة لبنانية فاعلة لا قيمة له
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نتناول في هذه الحلقة: البنك الدولي يعلن موافقته على تقديم 610 ملايين دولار مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا؛ فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان بمشاركة محتملة لروسيا وأمريكا؛ تركيا تزود كوسوفو بالمسيرات؛ وزير الطاقة السعودي يوضح سبب تفوق "أوبك +"وعدم تسيس قراراتها.
يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، في حديث لبرنامج "بلا قيود" بشأن نية فرنسا عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان:
"الدعوة لمثل هذا المؤتمر الدولي، لم تتبلور بعد، لكن المعلومات المتوافرة أن دعم لبنان سواء كان هناك مؤتمرا أو حراكا دوليا، يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وإلا لا معنى لأي مؤتمر يعقد لمساعدة لبنان وإنمائه في ظل الفراغ السياسي سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو على مستوى مجاس الوزراء، أو حتى على مستوى المؤسسات التي تفرغ يوما بعد يوم".
ويرى علم أن الأولوية لأي حراك، يجب أن يكون لإعادة بناء المؤسسات، بدء بانتخاب رئيس الجمهورية إلى حكومة قادرة أن تلبي الإصلاحات الدولية التي يطالب بها صندوق النقد والدول المانحة للبنان، خارج هذا الإطار لا قيمة لأي مسعى في الوقت الحاضر.
خبير : تركيا تعتبر كوسوفو جزءا من أمنها القومي البعيد
أدان الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش نية تركيا تزويد إقليم كوسوفو الانفصالي بطائرات بدون طيار مؤكدا أن هذه الخطوة ستؤثر على العلاقات بين بلغراد وأنقرة، حول هذا الموضوع تحدث من أنقرة لـ "بلا قيود" الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أوغلو قائلا:
"تركيا تعتبر كوسوفو جزءا من أمنها القومي البعيد، أما بالنسبة لبيع الطائرات المسيرة لكوسوفو فهو بدافع تجاري بحت ولا سيما أن تركيا لا تبيع أسلحة فتاكة استراتيجية، بل طائرات مسيرة تبقى ضمن الحدود التجارية وهذه الطائرات لن تحدد مسار الحرب كالأسلحة التي تزود فيها أمريكا والغرب لأوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...