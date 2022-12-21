شويغو: القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة وتم تدمير جزء كبير من أسلحة كييف
12:25 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 12:29 GMT 21.12.2022)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation/
يتبع
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات دقيقة على نظام القيادة والسيطرة العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والمرافق ذات الصلة.
وقال شويغو خلال اجتماع لقيادات وزارة الدفاع الروسية بحضور الرئيس بوتين: "تواصل القوات الروسية تدمير الأهداف العسكرية، وتوجيه ضربات دقيقة مكثفة على نظام القيادة والسيطرة العسكرية، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والمرافق ذات الصلة، بما في ذلك الطاقة. يتم تدمير سلسلة توريد الأسلحة الأجنبية، ويتم سحق الإمكانات العسكرية لأوكرانيا".
وأضاف وزير الدفاع الروسي: "وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ تدابير شاملة لمنع سقوط قتلى من المدنيين".
وتابع شويغو: "ونتيجة لذلك، تكبدت القوات المسلحة لأوكرانيا خسائر كبيرة. تم تدمير جزء كبير من الأسلحة والمعدات التي كانت متوفرة في بداية العملية".
وأضاف وزير الدفاع الروسي: "وفي الوقت نفسه، يتم اتخاذ تدابير شاملة لمنع سقوط قتلى من المدنيين".
وتابع شويغو: "ونتيجة لذلك، تكبدت القوات المسلحة لأوكرانيا خسائر كبيرة. تم تدمير جزء كبير من الأسلحة والمعدات التي كانت متوفرة في بداية العملية".