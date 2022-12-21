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شويغو: القوات الروسية تبقى الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام في سوريا وقرة باغ
https://sputnikarabic.ae/20221221/شويغو-القوات-الروسية-تبقى-الضامن-الرئيسي-للحفاظ-على-السلام-في-سوريا-وقرة-باغ-1071451243.html
شويغو: القوات الروسية تبقى الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام في سوريا وقرة باغ
شويغو: القوات الروسية تبقى الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام في سوريا وقرة باغ
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن مجموعات القوات الروسية في سوريا وناغورني قرة باغ هي الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام. 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T13:06+0000
2022-12-21T13:06+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال شويغو خلال اجتماع لقيادات وزارة الدفاع الروسية بحضور الرئيس بوتين: "تظل مجموعات القوات الروسية الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام في سوريا وناغورني قره باغ. وخلال العام، نفذت أعمالاً إنسانية وأزالت ألغامًا وقدمت مساعدات طبية للسكان".وأشار شويغو إلى أن القوات المسلحة الروسية في عام 2023 ستجري عملية عسكرية خاصة ضد كييف حتى اكتمال مهامها بالكامل، وستواصل أيضًا مهامها في سوريا وناغورني قرة باغ.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

شويغو: القوات الروسية تبقى الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام في سوريا وقرة باغ

13:06 GMT 21.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن مجموعات القوات الروسية في سوريا وناغورني قرة باغ هي الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام.
وقال شويغو خلال اجتماع لقيادات وزارة الدفاع الروسية بحضور الرئيس بوتين: "تظل مجموعات القوات الروسية الضامن الرئيسي للحفاظ على السلام في سوريا وناغورني قره باغ. وخلال العام، نفذت أعمالاً إنسانية وأزالت ألغامًا وقدمت مساعدات طبية للسكان".
وأشار شويغو إلى أن القوات المسلحة الروسية في عام 2023 ستجري عملية عسكرية خاصة ضد كييف حتى اكتمال مهامها بالكامل، وستواصل أيضًا مهامها في سوريا وناغورني قرة باغ.
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