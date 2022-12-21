https://sputnikarabic.ae/20221221/عائلة-مدير-الاستخبارات-الليبية-السابق-عبد-الله-السنوسي-تقول-إنه-جرى-تسليمه-للولايات-المتحدة-1071437438.html

عائلة مدير الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي تقول إنه جرى تسليمه للولايات المتحدة

عائلة مدير الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي تقول إنه جرى تسليمه للولايات المتحدة

أعلنت عائلة مدير الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي، اليوم الأربعاء، تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T09:21+0000

2022-12-21T09:21+0000

2022-12-21T09:21+0000

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وذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، إن "عائلة مدير الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي، أعلنت تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، دون المزيد من التفاصيل.وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة أعلن، عن تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي إلى واشنطن، مؤكدا أن مسؤولية الدولة الليبية عن قضية لوكربي انتهت، ولن يتم فتحها مرة أخرى.ووصف الدبيبة، أبو عجيلة بـ"الإرهابي المسؤول عن قتل الأبرياء"، مضيفاً أن "أبو عجيلة كان مسؤولا عن تصنيع القنابل المفخخة وبعضها أودى بحياة المئات، ولهذا لا ينبغي الدفاع عنه بأي شكل من الأشكال".وطالب مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه، النائب العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبو عجيلة مسعود وسلمه إلى واشنطن، بعد أن أعلنت احتجاز أبوعجيلة.وفي عام 2020، أعلن المدعي العام الأمريكي وقتها، وليام بار، عن توجيه اتهامات جنائية لأبوعجيلة، متهما إياه بـ "صنع العبوة الناسفة المستخدمة في تفجير رحلة "بان آم 103"، التي أسفرت عن مقتل 270 راكبا، بينهم 190 أمريكيا، والمعروفة إعلاميا بـ"كارثة لوكيربي".وفي 14 أغسطس/ آب 2008، وقعت اتفاقية بين الجانب الأمريكي والليبي أغلقت على أساسها القضية، وبموجب الاتفاقية تمتنع واشنطن عن ملاحقة أي من المتهمين في القضية.وفي 1988، فجرت طائرة تابعة لشركة "بان أميركان" في رحلة رقم 103 بين لندن ونيويورك في اسكتلندا، وهو ما أودى بحياة 270 شخصا في الطائرة من بينهم 190 أمريكيا، و11 شخصا على الأرض.في عام 2003 قدمت ليبيا تعويضات بقيمة 2.7 مليار دولار لأسر الضحايا، ووفق لائحة الاتهام الأمريكية، قام أبو عجيلة بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت الطائرة.

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