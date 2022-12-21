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https://sputnikarabic.ae/20221221/فشل-عملية-إطلاق-الصاروخ-الفضائي-الأوروبي-فيغا--سي-بعيد-إقلاعه----1071428395.html
فشل عملية إطلاق الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا- سي" بعيد إقلاعه
فشل عملية إطلاق الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا- سي" بعيد إقلاعه
قالت شركة "أريان سبيس" التي تقف وراء إطلاق الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا- سي" إنه فُقد بعد وقت قصير من إقلاعه من غيانا الفرنسية، يوم الثلاثاء، وعلى متنه قمرين... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T03:12+0000
2022-12-21T03:12+0000
صاروخ فضائي
أخبار فرنسا
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وقال ستيفان إسرائيل، رئيس مزود خدمة الإطلاق التجاري، أريان سبيس، من مركز كورو للفضاء في غيانا الفرنسية: "لقد فُقدت المهمة".
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صاروخ فضائي, أخبار فرنسا
صاروخ فضائي, أخبار فرنسا

فشل عملية إطلاق الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا- سي" بعيد إقلاعه

03:12 GMT 21.12.2022
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إطلاق صاروخ فضائي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
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قالت شركة "أريان سبيس" التي تقف وراء إطلاق الصاروخ الفضائي الأوروبي "فيغا- سي" إنه فُقد بعد وقت قصير من إقلاعه من غيانا الفرنسية، يوم الثلاثاء، وعلى متنه قمرين صناعيين من طراز إيرباص.
وقال ستيفان إسرائيل، رئيس مزود خدمة الإطلاق التجاري، أريان سبيس، من مركز كورو للفضاء في غيانا الفرنسية: "لقد فُقدت المهمة".
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Бойцы НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:16 GMT
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