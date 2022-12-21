https://sputnikarabic.ae/20221221/فضائح-وقتل-بارد-وتعذيب-تخلله-صلم-آذان-يهدد-قسد-بالانشقاقات-1071413758.html

فضائح وقتل بارد وتعذيب تخلله "صلم آذان" يهدد "قسد" بالانشقاقات

فضائح وقتل بارد وتعذيب تخلله "صلم آذان" يهدد "قسد" بالانشقاقات

اعتقل الجيش الأمريكي مجموعة من أبناء القبائل العربية بريف محافظة الحسكة، في حين بدأت بوادر الانشقاقات تضرب صفوف قوات "قسد" الموالية له بريف دير الزور على خلفية... 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T09:54+0000

2022-12-21T09:54+0000

2022-12-21T09:54+0000

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الانشقاقات تتهدد "قسد"إلى ذلك، أفادت مصادر محلية مطلعة بريف دير الزور لـ "سبوتنيك" عن معلومات مؤكدة تتحدث عن تحركات لإنشاء فصيل عسكري خاص بأبناء قبيلة (البكارة) العربية في ريف دير الزور الغربي وذلك للانفصال عما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات "قسد" على خلفية مقتل فتاتين من عائلة تنتمي إلى قبيلة "البكارة" على يد متزعم ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" وشقيقه، قبل أيام.وتابعت المصادر بأن هذه التطورات تأتي بعد ساعات، من انتشار وتعليق مجهولون يعتقد أنهم من أبناء قبيلة "البكارة العربية" لافتات قماشية، على أعمدة الكهرباء، كتب عليها: (نريد محاسبة الجزار أبو خولة)، (أين حقوق المرأة)، وذلك للمطالبة بمحاسبة متزعم "مجلس دير الزور العسكري" المدعو “أبو خولة”، بعد حادثة مقتل فتاتين احدهما حامل على يد عناصر يتبعون لشقيق قائد مجلس دير الزور العسكري.وكان مسلحون يتبعون للمدعو “أبو حيدر”، وهو شقيق "أبو خولة”، قاموا بتعذيب وقتل امرأتين ورمي جثتيهما في منطقة (بادية الصور) بريف دير الزور الغربي، بعد 3 أيام من اعتقالهما في عملية انتقامية من أحد أقاربهن، وهو شاب يدعى (ج ا)."أبو خولة" يصلم الآذان انتقاما لشرفه!بدوره المدعو (ج ا)، وهو يعمل كمرافق شخصي لشقيق (أبو خولة)، قال عبر مقطع فيديو بأن "مسلحين يتبعون لـ (أبو خولة) وشقيقه المدعو "أبو حيدر"، قاموا باختطافه وذلك أثناء فترة إجازته، حيث جرى تعذيبه بشكل وحشي، كما تم صلم (قطع) أذنيه.كما وأقدم العناصر على اختطاف شابين من بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي من أبناء قبيلة "البكارة" وهما أقارب الشاب، والتوجه بالمختطفين لمنزل المدعو "أبو حيدر" في منطقة الصور، وتعذيبهم هناك قبل إطلاق سراح الشابين والإبقاء على السيدتين.وكشفت مصادر محلية بريف دير الزور لـ "سبوتنيك" أن حادثة اختطاف الشاب ومقتل الفتاتين، قد توصلان الأمور إلى فتنة قبائلية وعشائرية بين أبناء قبيلتي "البكارة" من طرف و(العكيدات- البكير) التي ينتسب إليها متزعم قوات "مجلس دير الزور العسكري" من طرف أخر، حيث يحظى "أبو خولة" بالكثير من الحقد بين صفوف أبناء القبائل الأخرى نتيجة الأعمال التي يقوم بها مع عناصره من خطف وقتل وفرض إتاوات.إنزالات جوية أمريكيةوأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة، إن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، وبمساندة من مسلحي قوات "قسد" الموالين لها، نفذت عملية إنزال جوي فجر اليوم الثلاثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول)، في مدينة الشدادي النفطية (50 كم) جنوبي مدينة الحسكة، وذلك بعد ساعات من وصول تعزيزات عسكرية للقاعدة الأمريكية في مديرية حقول نفط الجبسة.كما نفذ الطيران الأمريكي المروحي عملية إنزال أخرى صباح اليوم الأربعاء، اعتقلت مدنياً يدعى (هدوش اليحيى) من منزله في بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، دون معرفة الأسباب والخلفيات، بحسب مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك".

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