https://sputnikarabic.ae/20221221/مقاتلات-روسية-تسقط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-سو-25-ومروحية-مي-8-1071437749.html
مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية "مي 8"
مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية "مي 8"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية من طراز "مي 8" في جمهورية دونيتسك... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T09:21+0000
2022-12-21T09:21+0000
2022-12-21T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن "مروحية أوكرانية من طراز مي -8 دمرت في منطقة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت "في مناطق تيميروفكا ومنطقة زابوروجيه وأرتيموفسك (جمهورية دونيتسك الشعبية)، دمرت حظائر للأسلحة والمعدات العسكرية من إنتاج أجنبي".وذكرت أن المقاتلة التابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت إلى أنه "تم اعتراض صاروخين من نظام هيمارس في منطقة نوفوكراسنيانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابعت أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مرتفعات وخطوط مهيمنة جديدة على محور دونيتسك وقضت على أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا خلال يوم واحد. وأنه تم قتل ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك وتدمير مرفق لتخزين النفط في غارة جوية على منطقة أندريفكا بمقاطعة خاركوف.
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روسيا
مقاتلات روسية تسقط طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية "مي 8"
09:21 GMT 21.12.2022 (تم التحديث: 09:32 GMT 21.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء أن مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو 25" ومروحية من طراز "مي 8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن "مروحية أوكرانية من طراز مي -8 دمرت في منطقة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت "في مناطق تيميروفكا ومنطقة زابوروجيه وأرتيموفسك (جمهورية دونيتسك الشعبية)، دمرت حظائر للأسلحة والمعدات العسكرية من إنتاج أجنبي".
وذكرت أن المقاتلة التابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت طائرة من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت إلى أنه "تم اعتراض صاروخين من نظام هيمارس في منطقة نوفوكراسنيانكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتابعت أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مرتفعات وخطوط مهيمنة جديدة على محور دونيتسك وقضت على أكثر من 80 عسكريًا أوكرانيًا خلال يوم واحد. وأنه تم قتل ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك وتدمير مرفق لتخزين النفط في غارة جوية على منطقة أندريفكا بمقاطعة خاركوف.