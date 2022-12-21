https://sputnikarabic.ae/20221221/وزير-الدفاع-اليوناني-إرسال-منظومة-إس-300-إلى-أوكرانيا-ليس-سهلا-لأنه-يتطلب-موافقة-موسكو-1071447863.html

وزير الدفاع اليوناني: إرسال منظومة "إس-300" إلى أوكرانيا ليس سهلا لأنه يتطلب موافقة موسكو

وزير الدفاع اليوناني: إرسال منظومة "إس-300" إلى أوكرانيا ليس سهلا لأنه يتطلب موافقة موسكو

أعلن وزير الدفاع اليوناني، نيكوس بانايوتوبولوس، أن إرسال منظومة "إس-300" الدفاعية الصاروخية الروسية الصنع ليس بالأمر السهل، لأنه يتطلب موافقة موسكو. 21.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-21T12:06+0000

2022-12-21T12:06+0000

2022-12-21T12:06+0000

العالم

اليونان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104179/05/1041790578_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_ef50b25ba67bd188ed7f0774ceda960e.jpg

أثينا - سبوتنيك. وقال بانايوتوبولوس خلال مقابلة مع برنامج "لقاء مع أولغا تريمي" على موقع "نيوزبومب" اليوناني، إن أثينا لم تتلق مقترحا رسميا لاستبدال أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها من طراز "إس-300"، بأنظمة "باتريوت" الأميركية، من أجل إرسال أنظمة الدفاع الروسية إلى أوكرانيا.وأضاف الوزير اليوناني ردا على سؤال في هذا الصدد: "إرسال أنظمة إس-300 إلى أوكرانيا ليس بالأمر السهل، لأن الشركة المصنعة يجب أن تصدر تصريحا بذلك كشرط أساسي، وأنا لا أرى فرصا كبيرة في أن تصدر روسيا مثل هذه الشهادة".وتابع قائلا: "على أية حال، ليس لدينا نية لإضعاف نظامنا الدفاعي بأي شكل من الأشكال، فهناك تهديد محدد (في إشارة إلى تركيا)".وأشار وزير الدفاع اليوناني إلى أن أثينا قدمت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، مضيفا: "نحن ندرس المقترحات في إطار المساعدات الأميركية المستمرة وتقديم المساعدات الغربية لأوكرانيا، ولكن في حدود قدراتنا، ومن بين هذه القدرات وضعنا شرطا وهو أنه لن يكون هناك شيء من شأنه أن يضعف أنظمتنا الدفاعية".وحصلت اليونان على أنظمة الصواريخ الروسية "إس-300" منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب مركبات المشاة الروسية "بي.إم.بي"، ومعدات عسكرية روسية أخرى.وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علقت على التقارير الصحفية التي انتشرت على وسائل الإعلام اليونانية حول خطط أثينا تزويد أوكرانيا بمنظومة "إس-300" قائلة: "إن خطط اليونان لتزويد نظام كييف بمنظومة إس-300 وغيرها من أنظمة الدفاع الجوية الروسية والسوفيتية، عمل استفزازي وعدائي".وحذرت زاخاروفا من أن إقدام أثينا على القيام بتلك الخطوة سيمثل انتهاكا للاتفاقيات العسكرية المبرمة بين روسيا واليونان، والتي تحظر نقل أثينا الأسلحة التي حصلت عليها من روسيا إلى جهة أخرى بدون موافقة منها.

https://sputnikarabic.ae/20221124/خبير-أمريكا-تضغط-على-اليونان-لتسليم-أوكرانيا-منظومة-إس-300-1070501394.html

اليونان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اليونان