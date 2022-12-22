https://sputnikarabic.ae/20221222/أبو-الغيط-معدل-البطالة-في-لبنان-يلامس-الـ30-والإصلاح-بات-ضرورة-ملحة-وليس-خيارا-1071482871.html
أبو الغيط: معدل البطالة في لبنان يلامس الـ30% والإصلاح بات ضرورة ملحة وليس خيارا
أبو الغيط: معدل البطالة في لبنان يلامس الـ30% والإصلاح بات ضرورة ملحة وليس خيارا
أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن الإصلاح في لبنان بات ضرورة ملحة، نظرا للمعاناة الاقتصادية التي يحيا فيها اللبنانيون. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:23+0000
2022-12-22T11:23+0000
2022-12-22T11:23+0000
أخبار لبنان
أحمد أبو الغيط
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة، قال أبو الغيط: "الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة لم تعد بخافية على أحد، والإصلاح لم يعد خياراً، وإنما ضرورة مُلحة لا تقبل التأجيل".وعلل أبو الغيط رؤيته بـ "تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انجراف متسارع نحو الركود التضخمي، حيث زادت الأزمات، من صعوبة الوضع في لبنان وهي أيضاً باعثٌ قوي للإسراع بالإصلاح".وعن آثار الأزمة في لبنان، لفت أمين عام الجامعة العربية إلى أن "الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان واضحة للعيان، وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية تُثير القلق الشديد، في ظل تدهور خطير في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيمة العملة، وأغلبية الشعب اللبناني يناضل لكي لا يسقط في هوة الفقر، ومعدل البطالة يُلامس 30%، أي أن نحو ثلث قوة العمل مُعطلة، والصعوبات المعيشية تدفع بأفضل العقول الشابة إلى الهجرة بحثاً عن الفرصة في مكان آخر".وحول أسباب تلك الأزمات قال أبو الغيط: "لبنان مازال أسيراً لدائرة حزينة من المعاناة والألم من جانب وللتدهور الاقتصادي والجمود السياسي من جانب أخر، والجانبان يرتبطان برباطٍ وثيق، كما صار واضحاً للجميع، فتحقيق الانطلاق الاقتصادي مرهون بكسر الانسداد السياسي".يشار إلى أن لبنان يعاني عدة أزمات اقتصادية وسياسية، كان أبرزها مؤخرا شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة العماد ميشال عون كرئيس للجمهورية، وفشل البرلمان على مدار 10 مرات متتالية في الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.طالع أيضا: أحمد أبو الغيط: لا أعتقد أن العرب يتنافسون على لبنان
https://sputnikarabic.ae/20220920/في-لقائه-بميقاتي-أبو-الغيط-الاستحقاق-الرئاسي-الخطوة-الأهم-على-طريق-الاستقرار-في-لبنان-1068024295.html
https://sputnikarabic.ae/20200809/أبو-الغيط-سنساعد-لبنان-بما-هو-متاح-لدينا-1046237186.html
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أخبار لبنان, أحمد أبو الغيط
أخبار لبنان, أحمد أبو الغيط
أبو الغيط: معدل البطالة في لبنان يلامس الـ30% والإصلاح بات ضرورة ملحة وليس خيارا
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أكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن الإصلاح في لبنان بات ضرورة ملحة، نظرا للمعاناة الاقتصادية التي يحيا فيها اللبنانيون.
ووفقا لتصريحات
نقلها موقع النشرة، قال أبو الغيط: "الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة لم تعد بخافية على أحد، والإصلاح لم يعد خياراً، وإنما ضرورة مُلحة لا تقبل التأجيل".
وعلل أبو الغيط رؤيته بـ "تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انجراف متسارع نحو الركود التضخمي، حيث زادت الأزمات، من صعوبة الوضع في لبنان وهي أيضاً باعثٌ قوي للإسراع بالإصلاح".
تصريحات أبو الغيط جاءت خلال كلمته في منتدى الاقتصاد العربي، والذي يحمل عنوان، "لبنان: الطريق إلى النفط"، والذي ينعقد في العاصمة اللبنانية بيروت.
وعن آثار الأزمة في لبنان، لفت أمين عام الجامعة العربية إلى أن "الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان واضحة للعيان، وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية تُثير القلق الشديد، في ظل تدهور خطير في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيمة العملة، وأغلبية الشعب اللبناني يناضل لكي لا يسقط
في هوة الفقر، ومعدل البطالة يُلامس 30%، أي أن نحو ثلث قوة العمل مُعطلة، والصعوبات المعيشية تدفع بأفضل العقول الشابة إلى الهجرة بحثاً عن الفرصة في مكان آخر".
وحول أسباب تلك الأزمات قال أبو الغيط: "لبنان مازال أسيراً لدائرة حزينة من المعاناة والألم من جانب وللتدهور الاقتصادي والجمود السياسي من جانب أخر، والجانبان يرتبطان برباطٍ وثيق، كما صار واضحاً
للجميع، فتحقيق الانطلاق الاقتصادي مرهون بكسر الانسداد السياسي".
يشار إلى أن لبنان يعاني عدة أزمات اقتصادية وسياسية، كان أبرزها مؤخرا شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة العماد ميشال عون كرئيس للجمهورية، وفشل البرلمان على مدار 10 مرات متتالية في الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما ألقى بظلاله على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.