https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-الولايات-المتحدة-يمكن-أن-تفعل-مع-أوكرانيا-مثلما-فعلت-مع-أفغانستان-1071470175.html
إعلام: الولايات المتحدة يمكن أن تفعل مع أوكرانيا مثلما فعلت مع أفغانستان
إعلام: الولايات المتحدة يمكن أن تفعل مع أوكرانيا مثلما فعلت مع أفغانستان
يقول موقع "هيل" إن الولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا قد تبدأ في التصرف بما يخدم مصالحها الخاصة، كما كان الحال مع انسحاب القوات من أفغانستان. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T04:50+0000
2022-12-22T04:50+0000
2022-12-22T05:16+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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كتب هارلان أولمان: "في مرحلة ما، ستتصرف الولايات المتحدة لمصلحتها الخاصة، ربما كما فعلت إدارة ترامب في المفاوضات بشأن انسحاب القوات من أفغانستان مع طالبان، وليس مع الحكومة الأفغانية".وأضاف أن بعض مسؤولي البنتاغون يصفون الصراع الأوكراني بأنه معركة "روسيا الكبيرة ضد روسيا الصغيرة".وفي حديثه عن دعم أوكرانيا من البيت الأبيض ودول الناتو، أشار الصحفي إلى أنه يتمثل في تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات الكافية للدفاع والبقاء. ومع ذلك، تم تنظيم حزم المساعدات بطريقة تتجنب "طرد روسيا من كل أو معظم الأراضي التي تسيطر عليها في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس واستفزاز التصعيد من قبل موسكو".وسأل أولمان: "وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة والناتو على دعم أوكرانيا بشدة، فهل سيستمر هذا التماسك إذا استمرت الحرب لفترة طويلة؟".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة يمكن أن تفعل مع أوكرانيا مثلما فعلت مع أفغانستان
04:50 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 05:16 GMT 22.12.2022) تابعنا عبر
يقول موقع "هيل" إن الولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا قد تبدأ في التصرف بما يخدم مصالحها الخاصة، كما كان الحال مع انسحاب القوات من أفغانستان.
كتب هارلان أولمان: "في مرحلة ما، ستتصرف الولايات المتحدة لمصلحتها الخاصة، ربما كما فعلت إدارة ترامب في المفاوضات بشأن انسحاب القوات من أفغانستان مع طالبان، وليس مع الحكومة الأفغانية".
وأضاف أن بعض مسؤولي البنتاغون يصفون الصراع الأوكراني بأنه معركة "روسيا الكبيرة ضد روسيا الصغيرة".
وعلق أولمان قائلاً: "هذا يعني أنه من غير المرجح أن تكون أوكرانيا قادرة على هزيمة روسيا القوية في حالة نشوب صراع طويل الأمد".
وفي حديثه عن دعم أوكرانيا من البيت الأبيض ودول الناتو، أشار الصحفي إلى أنه يتمثل في تزويد أوكرانيا بالمساعدة العسكرية وغيرها من المساعدات الكافية للدفاع والبقاء. ومع ذلك، تم تنظيم حزم المساعدات بطريقة تتجنب "طرد روسيا من كل أو معظم الأراضي التي تسيطر عليها في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس واستفزاز التصعيد من قبل موسكو".
وسأل أولمان: "وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة والناتو على دعم أوكرانيا بشدة، فهل سيستمر هذا التماسك إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
؟".