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https://sputnikarabic.ae/20221222/إعلام-تعيين-أفراهام-غرانت-الإسرائيلي-مدربا-لمنتخب-زامبيا-1071498604.html
إعلام: تعيين أفراهام غرانت الإسرائيلي مدربا لمنتخب زامبيا
إعلام: تعيين أفراهام غرانت الإسرائيلي مدربا لمنتخب زامبيا
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن أفراهام غرانت، المدير الفني الإسرائيلي قد وقَّع عقدا لتدريب منتخب زامبيا لكرة القدم. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T17:07+0000
2022-12-22T17:07+0000
زامبيا
منتخب غانا
المجتمع
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن غرانت الذي سبق وتولى مهمة تدريب منتخب غانا، قد وقع اليوم عقدا لتدريب منتخب زامبيا في ثاني محطاته التدريبية في القارة الأفريقية.وفي مؤتمر صحفي، أكد اتحاد الكرة الزامبي تعيين أفراهام غرانت، مدربا للمنتخب، على أن تكون مهمته الأولى هي التأهل مع الفريق إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.سبق لغرانت أن درب المنتخب الغاني في عام 2014، الذي قاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، وخسر أمام المنتخب الإيفواري بضربات الجزاء الترجيحية، وقتها كان العنوان الرئيسي لوسائل الإعلام "أول مدير فني إسرائيلي لمنتخب أفريقي".وكانت آخر محطات غرانت (67 عاما) التدريبية فريق هندي، لم يحقق معه سوى فوزين فقط خلال مسيرته التي امتدت لعام تقريبا، في وقت سبق أن قام بتدريب فرقا أخرى في إسرائيل.ومن بين تلك الفرق الإسرائيلية، هبوعيل بتاح تكفا ومكابي تل أبيب وهبوعيل حيفا ومكابي حيفا، قبل تعيينه مدربا للمنتخب الإسرائيلي.
زامبيا
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زامبيا, منتخب غانا, المجتمع
زامبيا, منتخب غانا, المجتمع

إعلام: تعيين أفراهام غرانت الإسرائيلي مدربا لمنتخب زامبيا

17:07 GMT 22.12.2022
© Photo / pixabay/pixel2013كرة قدم متمركزة في وسط الملعب
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© Photo / pixabay/pixel2013
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن أفراهام غرانت، المدير الفني الإسرائيلي قد وقَّع عقدا لتدريب منتخب زامبيا لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن غرانت الذي سبق وتولى مهمة تدريب منتخب غانا، قد وقع اليوم عقدا لتدريب منتخب زامبيا في ثاني محطاته التدريبية في القارة الأفريقية.
وفي مؤتمر صحفي، أكد اتحاد الكرة الزامبي تعيين أفراهام غرانت، مدربا للمنتخب، على أن تكون مهمته الأولى هي التأهل مع الفريق إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.
سبق لغرانت أن درب المنتخب الغاني في عام 2014، الذي قاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، وخسر أمام المنتخب الإيفواري بضربات الجزاء الترجيحية، وقتها كان العنوان الرئيسي لوسائل الإعلام "أول مدير فني إسرائيلي لمنتخب أفريقي".
وكانت آخر محطات غرانت (67 عاما) التدريبية فريق هندي، لم يحقق معه سوى فوزين فقط خلال مسيرته التي امتدت لعام تقريبا، في وقت سبق أن قام بتدريب فرقا أخرى في إسرائيل.
ومن بين تلك الفرق الإسرائيلية، هبوعيل بتاح تكفا ومكابي تل أبيب وهبوعيل حيفا ومكابي حيفا، قبل تعيينه مدربا للمنتخب الإسرائيلي.
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