https://sputnikarabic.ae/20221222/الرئيس-التركي-يحدد-قيمة-الحد-الأدنى-للأجور-في-تركيا-1071485082.html
الرئيس التركي يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا
الرئيس التركي يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، قيمة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في تركيا. 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T11:56+0000
2022-12-22T11:56+0000
2022-12-22T11:56+0000
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وقال أردوغان، خلال تصريحات له في مجموع الرئاسي، إن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي اجتمعت ثلاث مرات خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، لم تتفق على رقم وسطي، بحسب موقع "تركيا الآن".وأضاف الرئيس التركي، أنه سيتم رفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة تركية للموظفين والعاملين في 2023.وأشار أردوغان قائلا "كما تعلمون لقد أجرينا رفع إضافي للحد الأدنى للأجور خلال منتصف السنة بسبب التضخم".وأكد "نحن مصممون على خفض التضخم إلى 30 بالمئة في منتصف العام وإلى 20 بالمئة في نهاية العام".
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس التركي يحدد قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، قيمة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في تركيا.
وقال أردوغان، خلال تصريحات له في مجموع الرئاسي، إن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي اجتمعت ثلاث مرات خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، لم تتفق على رقم وسطي، بحسب موقع
"تركيا الآن".
وأضاف الرئيس التركي
، أنه سيتم رفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة تركية للموظفين والعاملين في 2023.
وأشار أردوغان قائلا "كما تعلمون لقد أجرينا رفع إضافي للحد الأدنى للأجور خلال منتصف السنة بسبب التضخم".
وأكد "نحن مصممون على خفض التضخم إلى 30 بالمئة في منتصف العام وإلى 20 بالمئة في نهاية العام".