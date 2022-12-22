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https://sputnikarabic.ae/20221222/بيع-إهانة-وجهتها-رئيسة-وزراء-نيوزيلندا-بـ-63-ألف-دولار-1071494545.html
بيع "إهانة" وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ 63 ألف دولار
بيع "إهانة" وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ 63 ألف دولار
شهد أحد المزادات أغرب عرض في العالم، حيث بيعت نسخة موقعة من نص كلمات مهينة وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن، لأحد زعماء المعارضة بما يساوي أكثر من... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T15:16+0000
2022-12-22T15:21+0000
مجتمع
مزاد علني
نيوزيلندا
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وقال الشخص الذي كسب المزاد، واسمه جوليان شورتن، إن عليه الحصول على قرض لمساعدته في دفع ثمن الإطار (الذي بلغ ما يساوي 52 ألف جنيه إسترليني).وأضاف شورتن، في حديثه للصحفيين، أنه سعيد بما اشتراه. وقال "هذه لحظة مهمة في التاريخ السياسي لنيوزيلندا".ويحتوي النص المعروض في المزاد على تعليق رئيسة الوزراء النيوزيلندية الهجومي عقب سجال حاد بينها وبين زعيم حزب ACT المعارض ديفيد سيمور.حيث قالت له بهدوء "يا له من أحمق متعجرف"، لكن الصوت كان مسموعا بسبب الميكروفون المُشغل.وبدأت القصة عندما اقترح سيمور التحدي من أجل جمع تبرعات لمؤسسة خيرية تهتم بمرضى سرطان البروستاتا.وكانت آردن قد غضبت حين طلب منها سيمور زعيم الحزب اليميني المذكور خلال نقاش برلماني، أن تعطي مثالا على خطأ اقترفته، ومن ثم اعتذرت عنه بشكل لائق وأصلحته.وقد التقط مايكروفون آردن العبارة وسجلت في ملفات الجلسة بعد أن طالبها سيمور بالاعتذار.ثم اتفق الطرفان، وهما خصمان سياسيان في العادة، على تحويل الأمر إلى لفتة إيجابية، حيث وقع كلاهما نسخة من محضر الجلسة الذي يتضمن العبارة المسيئة، ثم وضعت العبارة في إطار وبيعت في مزاد على الإنترنت.وأضاف "حين اقترحت الأمر عليها، وافقت في الحال. لقد تأثرت كثيرا بطيبة الذين دخلوا المزاد ".
https://sputnikarabic.ae/20221109/جمجمة-ديناصور-بـ-20-مليون-دولار-في-أحد-المزادات-فيديو-1069978513.html
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مزاد علني, نيوزيلندا
مزاد علني, نيوزيلندا

بيع "إهانة" وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ 63 ألف دولار

15:16 GMT 22.12.2022 (تم التحديث: 15:21 GMT 22.12.2022)
© AFP 2022 / Marty Melvilleرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
© AFP 2022 / Marty Melville
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شهد أحد المزادات أغرب عرض في العالم، حيث بيعت نسخة موقعة من نص كلمات مهينة وجهتها رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن، لأحد زعماء المعارضة بما يساوي أكثر من 63200 دولار أمريكي.
وقال الشخص الذي كسب المزاد، واسمه جوليان شورتن، إن عليه الحصول على قرض لمساعدته في دفع ثمن الإطار (الذي بلغ ما يساوي 52 ألف جنيه إسترليني).
وأضاف شورتن، في حديثه للصحفيين، أنه سعيد بما اشتراه. وقال "هذه لحظة مهمة في التاريخ السياسي لنيوزيلندا".
ويحتوي النص المعروض في المزاد على تعليق رئيسة الوزراء النيوزيلندية الهجومي عقب سجال حاد بينها وبين زعيم حزب ACT المعارض ديفيد سيمور.
حيث قالت له بهدوء "يا له من أحمق متعجرف"، لكن الصوت كان مسموعا بسبب الميكروفون المُشغل.
وبدأت القصة عندما اقترح سيمور التحدي من أجل جمع تبرعات لمؤسسة خيرية تهتم بمرضى سرطان البروستاتا.
وكانت آردن قد غضبت حين طلب منها سيمور زعيم الحزب اليميني المذكور خلال نقاش برلماني، أن تعطي مثالا على خطأ اقترفته، ومن ثم اعتذرت عنه بشكل لائق وأصلحته.
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وقد التقط مايكروفون آردن العبارة وسجلت في ملفات الجلسة بعد أن طالبها سيمور بالاعتذار.
ثم اتفق الطرفان، وهما خصمان سياسيان في العادة، على تحويل الأمر إلى لفتة إيجابية، حيث وقع كلاهما نسخة من محضر الجلسة الذي يتضمن العبارة المسيئة، ثم وضعت العبارة في إطار وبيعت في مزاد على الإنترنت.
وعبر سيمور عن دهشته في بيان صادر عنه حيث قال "كان الاهتمام أكثر مما توقع أي شخص".
وأضاف "حين اقترحت الأمر عليها، وافقت في الحال. لقد تأثرت كثيرا بطيبة الذين دخلوا المزاد ".
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